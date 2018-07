Von Wolfgang Boller

Die Gepäckträger auf dem Pariser Flugplatz Orly verbargen ihre Verwunderung hinter geschäftiger Gleichgültigkeit. Die Fluggäste neben einem Berg staubiger Koffer waren mit Lanzen und Wurfspießen, Schwertern und Dolchen, Bogen, Pfeil und Köcher bis an die Zähne bewaffnet. Sie stützten sich selbstbewußt auf Tabakspfeifen aus Eisen oder Holz, rührten wie liebkosend an Trommeln und scheppernde Harfen, deren einheimischen Namen sie sich in der Eile nicht hatten merken können, oder hockten auf niedrigen Schemeln, denen man in der Flughafenhalle nicht mehr ansah, daß sie im Herkunftsland Throne gewesen waren. Aus zitronengelben Condor-Taschen lugten kummervolle Gesichter von Negerplastiken, und den Kofferberg krönte, reich geschnitzt und sehr sperrig, ein großes Tamtam.

Die Zufriedenheit in den Mienen der Fluggäste ließ auf eine erlebnisreiche Reise ohne Diarrhöen und eine sanfte Landung schließen. Sie wurde verstärkt durch die Genugtuung darüber, daß es ihnen gelungen war, beim Sprung von der feuchten Hitze nahe am Äquator in den naßkalten Pariser Februarnachmittag das Safarihemd mit dem Winterpaletot zu vertauschen. In den Blicken der Weitgereisten wetterleuchtete die Erinnerung an ein mehr photographiertes als begriffenes Afrika. In den Mundwinkeln nisteten uneingestandene Seufzer der Erleichterung: Weil sie den Atem des Abenteuers auf der Haut gespürt hatten, aber von seinen Peitschenhieben nicht getroffen worden waren.

Die Reiseleitung hatte das Abenteuer, soweit sie selber es überschauen konnte, wie ein lustiges kleines Tier gezähmt und in diesen unwirklichen Traum von Heia Safari, Rolf Torring und Köhlers Kolonialkalender als ein Quentchen unberechenbare Wirklichkeit eingebaut. Afrika ist für alle da. Und bisweilen gibt’s auch ein Abenteuerchen, das dem Touristen aus der Hand frißt. Oder ihm ein Knöchlein knackt. So steht’s im Prospekt: „Ein Afrika-Urlaub wie aus dem Bilderbuch: Erholung, Komfort, Abenteuer.“ Diese drei; aber das Abenteuer ist das größte unter ihnen.

Die Rede ist von Kamerun.

*

Das Abenteuer beginnt in der Hafenstadt Douala als Routinevorstellung in einer Hitze wie von Wasserdampf, in der Stoff modert und Leder schimmelt. In diesem Treibhaus mit süßem, giftigem Orchideenduft und einer Luft, die sich so mit Feuchtigkeit vollgesoffen hat (95 Prozent), daß man denkt, man könne sie auspressen wie einen Schwamm, tanzen sie zur Begrüßung ein Tamtam mit Schweißbächen und grollenden Trommeln, ein Zeitlupenballett in schlackernden Halbschuhen. Die übernächtigten Reisenden sehen es wohl nicht recht. Aber sie photographieren es: Dieses Afrika der Domestiken und erdnußfarbenen Handflächen, ein Afrika auf Bestellung – ausgeführt für ein Geldgeschenk („Cadeau, cadeau!“) vom Verein zur Pflege der heimischen Folklore.