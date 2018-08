Inhalt Seite 1 — Den Revoluzzern nicht gewachsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

Für die Demonstrationsfreiheit, die ein Teilgebiet des Grundrechts der Versammlungsfreiheit darstellt, hat man sich juristisch bisher nicht allzusehr interessiert. Der erste Spezialkommentar zur Demonstrationsfreiheit ist erst im letzten Sommer erschienen (Siegfried Ott, „Das Recht auf freie Demonstration“) und hat die seitdem aufgetretenen Vorkommnisse nicht berücksichtigen können. Auch die Zahl der Gerichtsurteile zu dieser Frage ist gering. Bisher hat es nur selten umstrittene Streitfälle gegeben, daher fehlt es an Erfahrungsmaterial und daraus ließe sich auch die Entscheidungs- und Verhaltensunsicherheit der amtlichen Stellen erklären.

Der Senat von Berlin sollte deshalb aus prinzipiellen Erwägungen nach der einstweiligen Anordnung des Berliner Verwaltungsgerichts, die im letzten Moment das Demonstrationsverbot für den 18. Februar aufgehoben hat, ein Grundsatzurteil herbeiführen.

Man mag die politische Zweckmäßigkeit der Verwaltungsgerichtsanordnung – über die zu befinden nicht Sache der Justiz ist – noch so sehr bejahen; aber es bleiben Zweifel, ob die Anordnung und ihre Gründe rechtlich unangreifbar sind. Und ebenso darf wohl gefragt werden, einmal ob die Demonstration am 18. Februar auch dann einigermaßen diszipliniert verlaufen wäre, wenn der Senat sie sogleich erlaubt hätte, und zum anderen, ob sich die Demonstranten einem Urteil entgegengesetzten Inhalts gefügt hätten.

Der Vietnam-Kongreß hat das Verwaltungsgericht ob seiner einstweiligen Anordnung umjubelt: „Es gibt noch Richter in Berlin!“ Aber diese Huldigung scheint sogleich wieder durch das Dutschke zugeschriebene Wort, das Gericht habe auf einen gewaltigen Druck von unten reagiert, entwertet worden zu sein. Wie dieser Druck ausgeübt wurde, ob er beispielsweise nur in der Existenz der Demonstrationsorganisation bestanden hat, sagt Dutschke nicht. Nun gibt es Methoden, die versuchen, Menschen durch pausenlose nächtliche anonyme Telephonanrufe, durch Belästigung auf der Straße, durch go-in oder entsprechende Androhungen zu zermürben. Das go-in klingt so harmlos, es kann aber zu einer Art unblutigen Spießrutenlaufens werden, und dies auszuhalten ist nicht jedermanns Sache.

Die Exekutive – einschließlich der Polizei – wie die Justiz sind den für sie, aber auch für ein breites Publikum überraschenden, ebenso raffiniert ausgedachten wie gut eingeübten Demonstrationsmethoden, die auf gezielte Provokation ausgehen, noch nicht gewachsen. Diese modernen Praktiken gehen bis an die äußerste Grenze des Strafgesetzes, teilweise überschreiten sie sie, und den Verletzungen ist unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit der Polizeimaßnahmen sehr schwer oder gar nicht zu begegnen. Die Exekutive muß erst lernen, sich auf die neuen Demonstrationsformen einzustellen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin hat nicht ganz unrecht, wenn er Änderungen des Versammlungsgesetzes zu erwägen gibt. Das Berliner Versammlungsgesetz stammt aus dem Jahr 1950, das des Bundes ist 1953 erlassen worden. Wahrscheinlich müssen diese Gesetze den modernen Demonstrationsverfahren einerseits, aber auch den Ansprüchen des jetzigen Massenverkehrs andererseits angepaßt werden.

Der SDS und verwandte Gruppen meiden strafbare Körperverletzungen. Aber sie haben Techniken erfunden, die den Menschen bis aufs Blut reizen können und damit nicht selten größeren Schaden zufügen als Körperverletzungen. Viele, die mit den Agierenden irgendwie in Berührung kommen, vor allem von Amts wegen kommen müssen, stehen den neuen Demonstrationen völlig hilflos gegenüber. Und ebenso geht es Zeitungslesern, Rundfunkhörern und Fernsehzuschauern, deren Phantasie einfach nicht ausreicht, um sich eine wirksame Abwehr vorzustellen. Empörung und Zorn richten sich viel weniger gegen die Ziele als gegen die Methoden.