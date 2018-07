Sonntag, 18. Februar, 20.15 Uhr, 1. Programm: „Mathilde Möhring“

Immer wieder die Leichensäcke aus Kautschuk, stumme Vietnamesen (wie selten hört man sie sprechen!) und Witwen am Fließband, immer wieder die Teufelsreklame Visit beautiful Vietnam, immer wieder Gedanken an den Zynismus Bob Hopes: Wir sprachen vor 14 Tagen darüber und wollen heute nicht versäumen, auf ein Buch hinzuweisen, in dem der Slogan vom Schönen Vietnam und das Dreckwort Bob Hopes als Leitmotive einer ebenso präzisen wie inspirierten Analyse erscheint – Günther Anders’ Studie Visit beautiful Vietnam.

Im Angesicht solcher Bilder, konfrontiert mit Anders’ semantischen Operationen, ist es für den Betrachter nicht leicht, den Blick von Huë abzuwenden, die Fahne des Vietcong zu vergessen und sich ins fin de siècle, ins Wohnhaus Georgenstraße 19 zu versetzen, jenes Berliner Mietshaus, das nach Fontanes Willen dem spekulierenden Rechnungsrat Schulze gehörte. Schön sah sie aus, auf dem Bildschirm, diese bescheidene Avenue in der Nähe der Friedrichstraße, und schön spielte Cornelia Froboess die spillerig-proppere Mathilde Möhring.

Doch damit leider hatte sich’s auch; der Rest war Fontanes in keinem Augenblick würdig, die Bearbeitung flüchtig, steifleinen nahmen sich die vom Erzähler-Bericht ins Personen-Gespräch, vom Imperfekt ins Präsens versetzten Charakteristiken aus, man brachte den Entwurf, einen unüberarbeiteten Roman von bescheidenem Ausmaß, im Prestissimo-Tempo über die Runden, die Tage und Szenen schrumpften zusammen, alles ging holterdipolter und so wunderlich zu, daß die Witwe Möhring den Einfluß des Tees auf ihr Vegetativum beklagte, ohne ein solches Getränk, das bei Fontane in der entsprechenden Szene zweimal aufgegossen wird, überhaupt bereitet zu haben.

Wie grob, wie lieblos, wie unverständig war diese filmische Adaptation; wie plump fragt auf dem Bildschirm die kluge Thilde ihren trägen Zukünftigen ab, den Hugo Grossmann, der fürs Examen eingepaukt werden soll, und wie elegant nimmt sich die gleiche Prüfung im Buch aus: Dem Gesetz der langsamen Gewöhnung vertrauend, kommt Thilde von den Molukken auf die Japaner, von den Japanern auf mancherlei Lebensnahes-Pikantes, um dann erst, nach viel Erfrischung und anekdotischer Aufpulverung, von ernsteren Dingen zu reden: „Nun aber: ‚Bricht Verkauf Miete oder nicht?‘“

Und dann, ohne jede Funktion, das plötzliche Auftauchen eines Erzählers, der Sätze wie „Und weiter denkt Hugo vor sich hin“ zu sprechen hatte, dann diese unselige Witwe, die alle Worte mit dem gleichen Jammer-Tremolo sprach und sich dabei auch noch der Barmbeker Mundart bediente, dann die naturalistische Photographie, ein grelles Schwarz-Weiß, immer wieder Mutter und Tochter im Bett und immer wieder, grell ausgeleuchtet, Daunendecken und Kissen, dann diese Schulfunk-Deutlichkeiten, Waldenstein rief ein Stationsvorsteher-Organ, als die Vermählten das Ziel ihrer Reise erreichten, dann der Verzicht auf atmosphärische Valeurs, auf ins Optische übertragene Fontanesche Tricks, Finessen und Übergänge – statt dessen unmotivierte Einstellungen, kleine Glanzlichterchen ohne Sinn wie jenes Photographieren aus dem Grabe heraus, das nicht nur den neben mir sitzenden Studienrat B., einen geistreichen Mann, sondern auch schlichtere Gemüter erstaunt haben mag.

Aus einer elegischen Causerie wurde eine Jammer-Moritat von der Tapferkeit und der Schwindsucht. Das hat Fontane nicht verdient.

Momos