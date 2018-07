Siemens triumphiert – die Amerikaner sind bekümmert. Der deutsche Elektrokonzern hat von Argentinien einen Auftrag erhalten, der nicht nur von der Höhe her ungewöhnlich ist; vielmehr bedeutet dieser Auftrag, daß zum ersten Male ein deutsches Kernkraftwerk auf dem Weltmarkt verkauft wird.

Die amerikanische Industrie ist darüber nicht sehr glücklich. Aber auch die Politiker haben ein Haar in der Suppe gefunden. Nach Meinung der New York Times bedeutet dieser Auftrag nämlich „einen Schritt der Lösung von den USA“. Trotz billigerer amerikanischer Angebote haben nach Auffassung des Blattes „starke Kräfte des argentinischen Nationalismus und der Wunsch, Bindungen an die USA zu vermeiden“, den Ausschlag zugunsten von Siemens gegeben.

Gleichzeitig führt die Zeitung jedoch noch einen anderen Grund an, der für das Siemens-Angebot gesprochen haben kann: Der deutsche Reaktor arbeitet mit Natururan. Er ist deshalb in seiner Brennstoffversorgung nicht auf die USA angewiesen, die praktisch ein Monopol für die Lieferung von angereichertem Uran haben.

Der Auftrag für den Bau eines 318-MW-Druckwasser-Reaktors hat nach Angaben des Hauses Siemens einen Wert von 300 Millionen Mark.

G. H.