Inhalt Seite 1 — Eskalation in Vietnam Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mehr denn je sah sich US Präsident Johnson vorige Woche in einen zermürbenden Zweifrontenkrieg verstrickt — in Washington und Vietnam.

Vor dem Außenpolitischen Ausschuß des Senats wurden erneut starke Zweifel an der amtlichen Darstellung des Tongking Zwischenfalls vom 4. August 1964 laut (vgl. S. 4, Joachim Schwellen: "Hat Amerika den Krieg provoziert?"). Im Vertrauen auf die amtliche Darstellung hatte der Kongreß seinerzeit den Präsidenten ermächtigt, alles Erforderliche zur Abwehr von Angriffen auf amerikanische Streitkräfte und zur Verhinderung weiterer Aggression zu veranlassen. Dieser Blankoscheck bildet bis heute das rechtliche Fundament für den unerklärten Bombenkrieg gegen Nordvietnam und für das massive amerikanische Engagement im Süden des Landes.

In Südvietnam waren die Alliierten weiterhin in der Defensive. Zwar gelang es ihnen, den Vietcong aus der zertrümmerten Kaiserstadt Hue hinauszuwerfen, doch brauchten sie dafür mehr als drei Wochen, in deren Verlauf mehrere Bataillone der Alliierten aufgerieben wurden. Den Kaiserpalast in der Zitadelle konnten die Alliierten erst stürmen, nachdem sich die Scharfschützen des Vietcong vor der Übermacht auf unterirdischen Schleichwegen abgesetzt hatten. Offizielle Bilanz der Straßenschlacht in Hue: 8000 tote Soldaten und Zivilisten: 80 000 Obdachlose.

Seit Beginn der Vietcong Offensive Ende Januar wurden von den 44 Provinzen Südvietnams dreizehn "schwer" und sechzehn "mittelschwer angeschlagen". Keine Stadt, kein Stützpunkt sind mehr vor Überfällen sicher.

® Vorige Woche umzingelten starke Verbände der Volksbefreiungsarmee die Hauptstadt Saigon. 80 Kilometer nordwestlich wurden erstmals Panzer gesichtet. Kommunistische Flugblätter forderten die Einwohner zum Verlassen der Stadt auf, "weil diesmal alles in die Luft fliegt".

Bei Khe Sanh schoben sich die Angriffsspitzen der dort vermuteten beiden nordvietnamesischen Divisionen immer näher an die Stellungen der 8000 alliierten Soldaten heran. Der Landestreifen lag unter Artilleriefeuer. Alle Bombenteppiche können das Feuer nicht zum Schweigen bnnjen, weil die Geschütze in tiefen Berg:unnem versteckt sind.

8 Die "Pazifizierung" in den Dörfern ist auf den Stand von vor zwei Jahren zurückgeworfen werden. Nach offiziellen Angaben liegt ein Drittel der "befriedeten" Dörfer zur Zeit ungeschützt vor dem Zugriff des Vietcong, ein weiteres Drittel ist unsicher geworden, da die südvietnamesischen Sicherungstruppen in die Städte abgezogen werden mußten oder im Kampf zerschlagen wurden.