Von Werner Höfer

Unter den jungen Leuten, die sich hierzulande über Vietnam Gedanken machen, sind einige, die dazu besonders berufen sind: die dreihundert vietnamesischen Studenten, die an etlichen Universitäten der Bundesrepublik eingeschrieben sind. Zwei von ihnen, die nach Bonn verschlagen wurden, hatten sich in Briefen kritisch über Kommentare zum Vietnamproblem geäußert, wie sie von publizistischen Medien in Deutschland verbreitet wurden. Da sie noch nicht „Personen der Zeitgeschichte“ sind, können ihre Namen verschwiegen werden. Um so wichtiger ist ihr Schicksal.

Beide stammen aus dem Norden. In Hanoi oder in der Nähe der nordvietnamesischen Hauptstadt sind sie geboren. Der Vater des einen war Regierungsbeamter, der des anderen Volksschullehrer. Beide gehörten mithin zur bürgerlichen Mittelklasse. Die Eltern flüchteten nach der kommunistischen Machtübernahme vom Norden zum Süden. In Hué, das nicht nur eine alte Kaiser-, sondern auch eine bedeutende Universitätsstadt war, hat einer der beiden studiert. In Saigon beendete er sein juristisches Studium.

Eine bewegtere Vergangenheit hat der ältere Kommilitone. Mit dreizehn Jahren diente er bereits als Meldegänger in der Widerstandsbewegung. Mit fünfzehn bekam er ein Gewehr in die Hand, um auf die Franzosen zu schießen. Mit achtzehn war er Artillerieoffizier. Er genoß das besondere Privileg, für achtzehn Monate zur Ausbildung nach China geschickt zu werden. Der größere Teil dieser Ausbildungszeit war ideologischen, der kleinere militärischen Fragen gewidmet.

Auf die Frage nach dem Unterschied zwischen dem Kampf gegen die Franzosen und dem Krieg an der Seite der Amerikaner meinen beide, die Vertreibung der Franzosen sei eine nationale Tat gewesen: die Befreiung vom Kolonialjoch. Die Zusammenarbeit mit den Amerikanern habe das Ziel, den Süden des Landes gegen den Kommunismus abzuschirmen. In der Auseinandersetzung mit den Franzosen hätte niemand gefragt, ob dieser Freiheitskampf von Kommunisten organisiert werde oder im Kommunismus ende. Erst später hätte das Volk begriffen, daß der Kolonialterror durch den Parteiterror abgelöst wurde.

Aber wie kamen die beiden aus Vietnam in die Bundesrepublik? Der Jüngere wurde eines Tages in Saigon, nach der Abschlußprüfung, von seinem Dekan mit der Mitteilung überrascht, er solle als Stipendiat nach Deutschland gehen. Obwohl er damals kein Wort Deutsch konnte, machte er sich auf die Reise. Zuerst studierte er in Tübingen Volkswirtschaft. Jetzt hat er sich in Bonn der Medizin verschrieben. Er ist der Sprecher der in der Bundeshauptstadt lebenden vietnamesischen Studenten.

Sein älterer Landsmann und Studienfreund ist von der anderen Seite nach Deutschland gekommen. Er war aus Hanoi nach Leipzig geschickt worden, zum Studium der Germanistik, weil der Pan das so vorsah. In Leipzig erlebte er, wie es einem Kommunisten ergehen kann, wenn er von der Linie abweicht und zwischen die Fronten gerät. Er wurde offiziell vom Studium ausgeschlossen, und die nordvietnamesische Botschaft in Ostberlin zog seinen Paß ein, weil er sich zu den „Revisionisten“ des Moskau-Kurses bekannte. Als Hanoi seine Söhne nach Hause rief, entzog er sich dieser Einladung. Nun wollte er noch einen Schritt weiter westwärts wandern: in die Bundesrepublik.