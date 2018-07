In einer amerikanischen Garnisonsstadt gibt die Frau eines reichen Geschäftsmannes ein Essen für vierzehn Personen. Im letzten Augenblick sagt einer der Gäste ab. Da die Dame abergläubisch ist und sich keinen anderen Rat weiß, ruft sie den ihr unbekannten Garnisonskommandanten an und erklärt ihm ihre Situation: „Schicken Sie mir doch bitte einen jungen Offizier. Ich bin aber antisemitisch eingestellt, also bitte keinen Juden.“ Zur festgesetzten Stunde erscheint ein junger Leutnant. Er ist Neger.

„Aber ich verstehe nicht“, stottert die Dame empört, „Sie sind doch gar nicht eingeladen.“

„Doch, gnädige Frau. Kommandant Levy hat mich ausdrücklich darum gebeten ...“

Am Sonntagmorgen, nach dem Kirchgang, ruft der Vater, wie an jedem Sonntag, seine fünf Kinder zu sich. „Wer hat diesmal eine Belohnung verdient?“ fragt er. „Wer war am gehorsamsten und hat der Mutter immer in der Küche geholfen?“

„Du, Papa!“ rufen, die Kinder fröhlich im Chor.