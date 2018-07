Von Joachim Schwelien

Washington, im Februar

Noch hat sich Amerika nicht völlig vom Schock der Vietcong-Offensive in Vietnam erholt, da wird die Nation schon wieder von neuen Zweifeln am Sinn dieses Krieges geplagt. Sie sind ausgelöst worden durch eine Untersuchung des außenpolitischen Senatsausschusses über den Ursprung und den Ablauf des „Zwischenfalles im Golf von Tongking“.

Im August 1964 waren zwei amerikanische Zerstörer angeblich mehrmals von nordvietnamesischen Schnellbooten angegriffen worden. Präsident Johnson hatte daraufhin sofort Repressalien angeordnet und vier Marinestützpunkte in Nordvietnam bombardieren lassen. Nach diesem ersten Luftangriff der Amerikaner gegen Ziele im Norden verabschiedete der Kongreß die „Tongking-Golf-Entschließung“: Mit überwältigender Mehrheit wurde der Präsident ermächtigt, in Südostasien alle erforderlichen Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen auf die amerikanischen Streitkräfte und zur Verhinderung weiterer Aggressionen zu treffen.

Diese „Tongking-Golf-Entschließung“ ist erst vor kurzem wieder vom stellvertretenden Außenminister Katzenbach als hinreichendes „Äquivalent“ für eine Kriegserklärung bezeichnet worden: In jedem Fall bot sie Lyndon Johnson die rechtliche und politische Handhabe für die Entsendung starker amerikanischer Kampftruppen nach Vietnam und die später befohlene Luftoffensive gegen Nordvietnam. Der Kongreß stand vor dreieinhalb Jahren unter dem Eindruck, daß sich die Lage in Südvietnam schnell zuspitzte. Doch da die Entschließung von der Regierung inzwischen als eine Art Blankoscheck für jede weitere Eskalation verwendet wurde, ist auch heute noch und wohl mehr denn je von erheblicher Bedeutung, ob sie gerechtfertigt und hinreichend begründet war. Dies bestreiten jetzt so prominente Mitglieder des außenpolitischen Senatsausschusses wie Wayne Morse, Albert Gore, Ciaborn Pell und vor allem William Fulbright.

Fulbright hat im August 1964, drei Tage nach dem Zwischenfall im Golf von Tongking, gestützt auf die Aussagen von Kabinettsmitgliedern wie Robert McNamara in einem vorangegangenen Hearing, den Entschließungsentwurf vor dem Senat begründet und für ihn gestimmt. Fulbright tat das in dem guten Glauben, der Zwischenfall habe sich so abgespielt, wie ihn die Regierungsfunktionäre dargestellt hatten. Heute glauben er und glauben einige andere Senatoren, die amerikanische Öffentlichkeit sei auf das Gröbste irregeführt worden. Senator Morse erklärt sogar schlankweg, der „Zwischenfall im Golf von Tongking“ sei das Ergebnis einer amerikanischen Provokation und werde als solche in die Geschichtsbücher eingehen.

Einem so harten Urteil hält der gerade aus seinem Amt ausscheidende Verteidigungsminister McNamara mit gleichem Nachdruck entgegen, es sei ungeheuerlich, wenn Mitglieder des Ausschusses unterstellen wollten, der Zwischenfall sei von der Regierung fabriziert worden, um die Kriegsbeteiligung Amerikas zu legitimieren.