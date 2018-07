Obwohl die Magnifizenzen der in der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) zusammengeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulen ihre Empfehlungen einstimmig veröffentlichen, rufen die Resultate ihrer "gemeinsamen Willensbildung" doch immer wieder den Eindruck hervor, als seien sie nicht etwa sachbezogener Kooperation zu verdanken, sondern vielmehr der mühsam gewonnene Extrakt aus einem Knäuel sorgfältig gesponnener Intrigen, geheimrätlicher Animositäten und handfester Gruppenkämpfe.

So konnte sich kaum jemand einen Reim auf die Vorgänge machen, die auf der letzten Plenarversammlung der WRK zur Abwahl des erst ein Jahr amtierenden Präsidenten Rüegg geführt haben. Um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten, war es bisher in der WRK Brauch, die Präsidenten wiederzuwählen. Nach der dreijährigen Amtszeit von Professor Sieverts hatte es Rüegg in verhältnismäßig kurzer Zeit verstanden, der Rektorenkonferenz in den wissenschaftspolitischen Gremien wieder Rang und Gewicht zu verschaffen. Offenkundig war er gewillt, aus der WRK ein schlagkräftiges Instrument zu formen. Es scheint indessen, als sei sein taktisches Vorgehen nicht gewandt genug gewesen. Mißstimmung hatte hervorgerufen, daß er der Godesberger Grundsatzerklärung der Rektoren einen Begleitbrief beigelegt hatte, über den sich das Gremium nicht informiert fühlte und der von einigen zudem als einschränkend empfunden wurde.

Die Abwahltendenzen scheint außerdem verstärkt zu haben, daß er Rektor der unruhigen Frankfurter Universität ist. Das Gremium einigte sich offensichtlich mit Mehrheit darüber, daß es Manneskräfte übersteigt, eine Universität zu bändigen und gleichzeitig die Rektoren richtungweisend zu formieren.

Als nicht zutreffend wird der Verdacht abgewiesen, Rüeggs Abgang sei ein Sieg der konservativen Kräfte. Der neue Präsident Hans Rumpf, Rektor der Universität Karlsruhe, Ordinarius für mechanische Verfahrenstechnik mit Industrieerfahrung, saß mit im Redaktionsausschuß für die Godesberger Grundsatzerklärung. Seine Wahl wird von den progressiveren Rektoren mit Zukunftshoffnungen begrüßt.

Damit in Zukunft eine Mindestkontinuität und Effektivität an der Spitze gewahrt bleibt, wurde der schwerfällige Präsidialausschuß als beratende Instanz abgeschafft. An seiner Stelle wurde ein Präsidium eingesetzt, das aus dem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten besteht. Beschlossen wurde außerdem, nicht mehr nur zweimal im Jahr, sondern während der Semesterzeit monatlich miteinander zu sprechen.

Als Beweis dafür, daß das Reformbewußtsein nicht allein von Rüegg ausging, sondern vielmehr von einer kleinen Gruppe halbwegs entschlossener Männer, wird auch die unter dem Vorsitz des Marburger Rektors erarbeitete Empfehlung über die Stellung der Assistenten bewertet, die mit den Stimmen der Betroffenen verabschiedet wurde. Daß die Assistenten nicht mehr länger von einem einzelnen Professor abhängig sein sollen, sondern dem in ihrem Fachbereich verantwortlichen Gremium unterstellt werden, kann sicherlich als Anti-Lakaien-Maßnahme begrüßt werden. In Zukunft wird ihnen formell die Hälfte ihrer Dienstzeit für Forschung und eigene Ausbildung zugestanden.

Kultusminister Hahns Vorschlag, über die Einführung von Trimestern nachzudenken, wurde offensichtlich mit allen Zeichen des Entsetzens abgelehnt. Möglicherweise wäre das Stichwort bedächtiger aufgenommen worden, hätte Hahn gleich durchblicken lassen, daß er die Fülle der notwendigen Konsequenzen für die Hochschulen mit bedacht hat.

Für den nächsten Monat kündigten die Rektoren bereits ein Papier zum Mitbestimmungsrecht in den Hochschulen an. Mögen die Zweifel auch noch so groß sein: diese für WRK-Verhältnisse beträchtliche Entscheidungsfreudigkeit könnte auf einen Klimawechsel schließen lassen. Nina Grunenberg