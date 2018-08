Karl Jaspers, Philosoph und Doktor der Medizin, feierte in Basel seinen 85. Geburtstag.

Makarios III. (54), Erzbischof, wurde von der griechischen Bevölkerung Zyperns mit 95 Prozent der Stimmen erneut zum Staatspräsidenten der Mittelmeerinsel gewählt.

Andreas Papandreou (49), griechischer Exilpolitiker, hat in Stockholm den Vorsitz der „Panhellenischen Befreiungsbewegung“ übernommen.

Nelson Rockefeller (59), Gouverneur des US-Bundesstaates New York, will bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl kandidieren, falls ihn der republikanische Parteikonvent nominiert.

Hans Rumpf (56), Direktor des Instituts für mechanische Verfahrenstechnik an der Universität Karlsruhe, wurde zum Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz gewählt. Er löst Professor Walter Rüegg, Frankfurt, ab.

König Vaida Voevod III., Präsident der Weltgemeinschaft der Zigeuner, hat in Paris eine Exilregierung gebildet, die von den Vereinten Nationen die Anerkennung und von der Bundesrepublik Schadenersatz für die an den Zigeunern begangenen Naziverbrechen verlangen will.

Isang Yun (51), südkoreanischer Komponist, im vorigen Sommer zusammen mit 16 anderen Landsleuten aus der Bundesrepublik entführt und in Seoul wegen angeblicher Spionage zu lebenslangem Gefängnis verurteilt, wurde mit Rücksicht auf seine Gesundheit unter Auflagen von der Haft befreit.

Friedrich Zimmermann (42), CSU-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, wurde – wie die „Süddeutsche Zeitung“ meldete – wegen seiner Rolle in der Affäre „Bayerische Bauunion“ von einer parteiinternen Untersuchungskommission „ziemlich klar“ verurteilt.