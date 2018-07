Warum Che Guevaras Revolutionsrezept fehlgeschlagen ist – Die Massen versagten sich den Guerilleros

Von Hans Gresmann

Im abgelegenen Dschungel des südlichen Boliviens wurde an einem Oktobertag des Jahres 1967 bei Nacht ein Leichnam schnell verscharrt. Aber schon am nächsten Tag wurde er wieder ausgegraben und sogleich verbrannt. Die bolivianischen Generäle, die das Kommando dafür gaben, wollten, daß nichts mehr übrigbleibe von diesem Mann, der ihnen zwar militärisch nicht eine einzige Schlappe beigebracht hatte, dessen Name aber allen etablierten Mächten in Lateinamerika immer wieder Schauer über den Rücken gejagt hatte: Che Guevara.

Wenn in den letzten Jahren in Lateinamerika das Wort Revolution fiel, dann tauchte sogleich der Name Che Guevara auf. Er war Vorbild und Symbol aller revolutionären Bewegungen auf dem großen Subkontinent. Che Guevara wurde erschossen – ob im Kampf oder hinterrücks, das wird sich wohl nie klären lassen – auf bolivianischem Boden, in dem Land, das seinen Namen dem Befreier Simon Bolivar verdankt, jenem lateinamerikanischen Idol, das für Che Guevara stets Vorbild war – mehr als Marx oder Mao, mehr als Lenin oder Fidel Castro.

Als der Tod von Bolivars Nachfahre bekannt wurde, schrieb die argentinische Zeitung La Razon: „Ernesto Che Guevara war als sagenhafter, geheimnisumwitterter Guerillaführer in Südamerika zu seinen Lebzeiten in die Legende eingegangen, und diese Legende war so groß und so stark, daß viele Leute selbst angesichts seines Leichnams mit den weit aufgerissenen Augen in Vallegrande noch zweifelten, ob er wirklich gefallen sei.“

Aber Che Guevara war gefallen, und die Frage ist nun, wie weit der Mythos, der ihn zu seinen Lebzeiten umstrahlte, auch nach seinem Tode noch fortdauern wird. Denn soviel steht fest: „Che“ ist gescheitert. Diesem Mann, der von allen lateinamerikanischen Guerillaführern über das klarste Konzept und über die größte praktische Erfahrung im Dschungelkrieg verfügte, gelang es nicht, in Bolivien oder auch in Peru und Kolumbien eine nennenswerte Aufstandsbewegung zu entfachen. Was wollte dieser Mann?

Noch kurz vor seinem Tode hat er die Umrisse seiner Aufstandstheorie so umrissen: „Welche Rolle fällt in dieser Zeit uns, den Ausgepowerten der Welt zu? Die Bevölkerung dreier Kontinente beobachtet die Lage Vietnams. In Anbetracht dessen, daß die Imperialisten mit der Drohung eines Weltkrieges die ganze Menschheit erpressen, ist die richtige Antwort, den Krieg nicht zu fürchten. Hart, unaufhörlich angreifen, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort der Auseinandersetzung, das muß die allgemeine Taktik der Völker sein ... In Lateinamerika gibt es bereits bewaffnete Aufstände in Guatemala, in Venezuela, in Bolivien und in Brasilien. Es gibt noch andere Widerstandsherde, hier entzündet sich einer, dort wird einer gelöscht. Es gibt also keine andere Möglichkeit der Veränderung als eine sozialistische Revolution.“