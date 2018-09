Die Bemühungen der amerikanischen Regierung, das Defizit aus dem Reiseverkehr mit dem Ausland abzubauen, werden Amerika in diesem Jahr für europäische Touristen zu einem Rabattwunderland machen. Europäer werden in Amerika mit dem Flugzeug, mit der Bahn, mit Bussen und Leihwagen billiger reisen; sie werden in Hotels und Motels billiger übernachten, in Restaurants billiger essen und überall billiger einkaufen als die Amerikaner.

Sicher sind bisher folgende Touristenrabatte:

50 Prozent auf allen inneramerikanischen Fluglinien,

etwa 25 Prozent bei Eisenbahnen und Omnibussen,

zehn bis vierzig Prozent bei verschiedenen Hotelketten und Motels, Autoverleihfirmen, Restaurants und Kaufhäusern (für diese Rabatte gibt beispielsweise PanAm eine „Visit USA Discount Card“ in Europa aus);

eine billige Krankenversicherung (40 Mark im Monat) von der Blue Cross Association.

Vier internationale Fluglinien haben vorgeschlagen, die Preise für Atlantikflüge von Europa nach USA und zurück um 25 Prozent zu ermäßigen. Dieser Rabatt müßte noch von IATA genehmigt werden.

Weitere Vorschläge von Johnsons Beratergruppe für Touristik: Werbekampagne unter dem Motto Amerikaner seid freundlich zu Ausländern; Verzicht auf schriftliche Zollerklärungen und Visa; Erleichterung der Einreise für Bürger kommunistischer Staaten.

Die Bemühungen, mehr Europäer nach Amerika zu locken, werden auch in Europa kräftig unterstützt. Der Gesetzentwurf zur Besteuerung von Auslandsreisen, der von Johnson im Kongreß eingebracht wurde, hat in der amerikanischen und europäischen Reiseindustrie Bestürzung ausgelöst. R. D.