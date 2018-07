Von Karl-Heinz Janßen

Wenn "Wall Street Journal" in einem Leitartikel feststellt, daß die Amerikaner nach der Logik des Schlachtfeldes in Vietnam gezwungen sein könnten, eine unhaltbare Position aufzugeben, so sagt das mehr als alle fadenscheinigen Siegesmeldungen der Generäle Wheeler und Westmoreland. Selbst in den optimistischen Lageanalysen des amerikanischen Star-Journalisten Joe Alsop, der noch wacker die Fahne Westmorelands hochhält, haben sich in den letzten Wochen so verräterische Vokabeln eingeschlichen wie "Toi-toi-toi" oder "Es gebe Gott".

Präsident Johnson freilich fechten die Hiobsbotschaften aus Südostasien nicht an; mit dem unbeugsamen Trotz des Texaners will er sich dem Unheil entgegenstemmen; was Churchill der "Geist von Dünkirchen" war, ist ihm der "Geist von Alamo". Jedes Schulkind in Amerika und auch jeder Westernfan in Deutschland kennt die Legende jenes texanischen Wüstenforts, dessen Besatzung gegen eine mexikanische Übermacht bis zum letzten Mann kämpfte, ohne zu kapitulieren.

Kriegführende Nationen kommen ohne solch aufmunternde Heldensagen nicht aus: die Israelis haben ihr Masada, die Russen ihr Stalingrad, die Deutschen ihr Nibelungenlied und die Vietnamesen ihr Dien Bien Phu. Immer wenn ein Krieg zum sinnlosen Gemetzel auszuarten droht, werden die Vorbilder wieder beschworen, um die Völker zu neuen Opfern zu begeistern. Je länger ein Krieg dauert, je mehr an Ehre, Prestige, Blut und Gut investiert werden, desto schwerer fällt es den Politikern, einen Ausweg zum Frieden zu finden, desto vernehmlicher werden die Stimmen der Militärs, die unbedingt das Letzte noch versuchen wollen, solange die Reserven reichen. Ihre eigene Ratlosigkeit verbirgt sich dabei geschickt hinter Fiktionen und strategischen Doktrinen, die zum Fetisch erhoben werden.

Eine der verhängnisvollsten Lehren, die noch immer in den Köpfen hoher Strategen herumspukt, ist das Dogma von Verdun. Man müsse – so heißt es – dem Gegner an einem strategisch oder symbolisch wichtigen Punkt die Schlacht aufzwingen, um ihn dort auszubluten, vorausgesetzt, daß die eigenen Verluste niedriger bleiben als die des Gegners. Als die Franzosen bei Dien Bien Phu dem General Giap in die Falle gingen, verkündeten ihre siegesgewissen Generäle: "Dies ist unser Verdun." Der besiegte General Cogny glaubt auch heute noch, jenes Rezept sei richtig gewesen. Auch und erst recht für den eingeschlossenen amerikanischen Stützpunkt Khe Sanh stimme dies.

Einen unbefangenen Beobachter muß es wie Irrsinn anmuten, wenn achttausend Soldaten auf einer schmalen, ungeschützten Talsohle der feindlichen Vernichtung preisgegeben werden (tägliche Verlustrate: vierzig Mann). Westmoreland und sein Stab sind jedoch immer noch überzeugt, sie könnten hier den Feind durch Bomben und Granaten in Fetzen schlagen und ihm so unerträgliche Verluste beifügen, daß Ho Tschi Minh hernach kleinlaut an den Konferenztisch kommen müsse.

Nicht nur Khe Sanh, in ganz Südvietnam steht es schlecht für die Alliierten. Die Partisanen haben es geschafft, mehr als eine Million Soldaten in festen Plätzen zu blockieren und ihnen das Gesetz des Handelns aufzuzwingen. Sogar die Hauptstadt Saigon ist umzingelt. Gewiß, die Partisanen haben sich nirgendwo auf die Dauer in den Städten halten können, aber darauf kommt es in diesem volksrevolutionären Krieg auch nicht an. Was zählt, sind die amerikanischen Bomben und Granaten, denen ganze Stadtviertel zum Opfer fallen, was zählt, ist der Haß der Obdachlosen gegen die Fremden und deren Satelliten. Das Dilemma der Alliierten läßt sich nicht besser wiedergeben als durch den Ausspruch eines amerikanischen Offiziers: "Wir mußten die Stadt zerstören, um sie zu retten."

Nur einen Ausweg gebe es noch, sagte UN-Generalsekretär U Thant: Amerika müsse sofort seine Kriegshandlungen gegen Nordvietnam einstellen, dann könnten binnen weniger Tage Verhandlungen über eine Waffenruhe beginnen. Er mutete also Johnson und seinem Volk einseitig ein Risiko zu. Und auch prominente Amerikaner meinen, die reichste und mächtigste Nation der Erde könne sich dieses Risiko leisten. Johnson und seine Generäle jedoch jagen weiter einem Siege nach, der in unerreichbare Fernen entrückt ist. Wie lange noch?