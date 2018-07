/ Von Rolf Zundel Bonn, im Februar

Es steht zu hoffen, daß die Behandlung der Wahlrechtsfrage nicht symptomatisch für die künftige Arbeit der großen Koalition ist. Die Änderung des Wahlrechts wurde als eine der großen innenpolitischen Reformen angekündigt und leidenschaftlich diskutiert, jetzt hat der vom Innenminister berufene wissenschaftliche Beirat sein Gutachten veröffentlicht und sich darin mit Mehrheit (6:1) für die Einführung des Mehrheitswahlrechts ausgesprochen.

Das Innenministerium wird in einigen Wochen, dem Gutachten folgend, eine Gesetzesvorlage einbringen – in der sicheren Erwartung, daß sie in dieser Legislaturperiode nicht Gesetzeskraft erlangt. Das geplante neue Wahlrecht wird nicht bei der Wahl, sondern höchstens im Wahlkampf eine Rolle spielen. Die Sozialdemokraten, deren Führer für das Mehrheitswahlrecht eingetreten sind, sich aber in ihrer Partei nicht durchsetzen konnten, werden dabei einen schweren Stand haben.

Eine große Chance zur Stärkung und Demokratie sei vertan worden, so ist schon jetzt zu hören. Und die Verfechter des Mehrheitswahlrechts werden ohne Zweifel aus dem Gutachten zitieren, um diese These zu erhärten. Schon aus diesem Grund lohnt es sich, etwas genauer auf die Arbeit der Professoren einzugehen. In ihrem Gutachten ist viel Gelehrsamkeit zusammengetragen. Wer eine systematische und zugleich prägnante Darstellung der Wahlrechtsprobleme sucht, wird ausgezeichnet bedient. Allerdings sind zwei Prämissen dieser Untersuchung fragwürdig:

Erstens nehmen die Professoren für sich in Anspruch, das Wahlsystem „funktional“ zu betrachten. Funktion eines Wahlsystems ist nach ihrer Meinung vor allem, klare Mehrheiten zu schaffen und damit die Regierungsbildung zu erleichtern, wobei stillschweigend vorausgesetzt wird, daß die Regierung der Mehrheitspartei auch handlungsfähig ist. Wer demgegenüber den Aspekt der Gerechtigkeit (Merkmal des Verhältniswahlrechts) im Auge behält, macht sich nach Meinung der Gutachter der Sünde einer „wertenden Stellungnahme“ schuldig – er vermag nicht funktional zu denken.

Aber ist diese „Funktionalität“ nicht ebenso wertorientiert – nämlich am Begriff der Stabilität der Regierung? Tatsächlich muß doch jedes Wahlrecht zweierlei Funktionen erfüllen, zweierlei Werten gerecht werden: eine stabile und handlungsfähige Regierung hervorzubringen und außerdem ein „Spiegelbild“ der politischen Struktur in der Wählerschaft zu liefern. Schließlich will der Wähler nicht irgendeine Regierung, Hauptsache sie ist handlungsfähig, sondern eine Regierung seiner Wahl.

Das gegenwärtige Wahlsystem (ein durch die Sperrklausel modifiziertes Verhältniswahlrecht) ist ein Kompromiß zwischen diesen beiden Forderungen. Man kann der Meinung sein, daß die Stabilität bei diesem Kompromiß zu kurz gekommen ist (obwohl viele ausländische Beobachter das deutsche Wahlrecht für vorbildlich halten), aber es ist wohl kaum erlaubt, die Anhänger des Verhältnis Wahlrechts unter Ideologieverdacht zu stellen und für sich selber „funktionale“, sprich: objektive Kriterien in Anspruch zu nehmen. Freilich erleichtert diese Praxis die Diskussion: Man braucht sich mit den lästigen Begriffen von „Gleichheit“ und „Gerechtigkeit“ grundsätzlich nicht mehr zu plagen.