Walter Arendt, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, hat Aufsehen erregt. Denn nach seiner Meinung hat für den Bergmann eine „goldene Zeit“ begonnen, weil Bergleute wieder gesucht sind. Die ZEIT hat Arendt vier Fragen gestellt, auf die er hier antwortet:

ZEIT: Sie haben gesagt, es gäbe nicht mehr zuviel, sondern zuwenig Bergarbeiter. Ist damit die soziale Seite der Ruhrkrise gelöst?

Arendt: Im Jahre 1967 hat sich die bergmännische Belegschaft um mehr als 40 000 Beschäftigte reduziert. Wenn die Schachtanlagen ihre Kapazität voll ausfahren könnten, müßten sie erhebliche Anstrengungen zur Vervollständigung ihrer Belegschaft unternehmen.

Diese Tatsachen bedeuten aber nicht, daß die soziale Seite der Ruhrkrise gelöst ist. Not tut vielmehr: aktive Belegschaftspolitik in einer Einheitsgesellschaft des Bergbaus.

ZEIT: Wie lassen sich dann die Forderungen nach weiteren Hilfen für den Bergbau rechtfertigen?

Arendt: Unsere Auffassung läßt sich wie folgt zusammenfassen: Wenn die Kohle ihre Marktchancen nützen will, ist eine organisatorische Neuordnung des Bergbaus erforderlich. Nachdem betriebliche Rationalisierungserfolge zu verzeichnen waren, kommt es jetzt darauf an, überbetriebliche Rationalisierungseffekte zu erzielen, die in Verbindung mit einer flexiblen Preispolitik die Voraussetzung sein könnte für eine Verbesserung der Wettbewerbsposition der Steinkohle. Solange diese organisatorische Neuordnung nicht Wirklichkeit geworden ist, solange sind die Hilfen für den Bergbau gerechtfertigt.

ZEIT: Nach Ihrer Meinung bleibt in diesem Jahr die Förderung hinter dem Absatz zurück. Würde das die Reduzierung der sogenannten flankierenden Maßnahmen erlauben?