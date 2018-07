Mannheim

In Mannheim wohnt man nicht am Hinteren Riedweg. Wer es etwa wagt, auf den Planken, der Hauptgeschäftsstraße, nach dem Waldhof und dem Hinteren Riedweg zu fragen, den würde man groß anschauen. Hat man jedoch das Pech, dort zu wohnen, ist man abgestempelt als Asozialer. Kein Mensch fragt danach, warum man in jenem Barackenviertel wohnt, ob man durch Selbstverschulden dort landete oder ob einen ein harter Schicksalsschlag dorthin getrieben hat, wie etwa jene alte Frau, die nach dem Verlust ihrer Wohnung in einer Bombennacht schon 1943 in die Notunterkünfte ziehen mußte. Wer sie sieht, würde nicht vermuten, daß sie in einer Notunterkunft in einem der größten Elendsviertel der Bundesrepublik lebt. Inzwischen will sie gar nicht mehr aus der Baracke ausziehen. Mit Galgenhumor berichtet sie: „1943 konnte man wenigstens noch den Weg vorm Haus fegen. Heute geht das nicht mehr. Da fegt man den Weg mit weg. Damals waren auch noch die Fenster dicht. Heute regnet es herein.“

Es gibt ungezählte Beispiele von Schulabgängern, die sich um eine Lehrstelle oder eine Arbeitsstelle bewarben. So aufgeschlossen die Arbeitgeber waren, wenn der Bewerber aber als seine Anschrift den Hinteren Riedweg nannte, hieß es: „Dann geh nur wieder dahin, wo du herkommst.“

Die Barackler können sich noch so viel Mühe geben, Hochdeutsch zu sprechen, können sauber gekleidet und mit geputzten Zähnen um einen Arbeitsplatz vorstellig werden, man will sie nicht. „Die Familien vom Riedweg sollen sich der Gesellschaft eingliedern. Sie müssen sich resozialisieren“, heißt es. Die Gesellschaft, die das fordert, begeht jedoch fortwährenden Rufmord an den Baracklern.

Rund ein Jahr ist vergangen, seit sich aus Anwohnern des Hinteren Riedweges und der Umgebung ein „Arbeitskreis sozialer Brennpunkt“ konstituierte. Der Gründung des Arbeitskreises vorausgegangen war eine Befragung der Menschen in den Baracken durch Studenten der Wirtschaftshochschule Mannheim und Mitglieder der „Aktion 365“ von Pater Leppich. Bei dieser Befragung war es nicht um die persönlichen familiären Nöte der Menschen im Elendsviertel gegangen, sondern um Probleme, die alle betreffen.

Daß es überhaupt zu dieser Befragung kam, ist dem 35 jährigen Vikar Manfred Dehnen zu verdanken. Er kam im Januar 1967 nach Mannheim und begann sich um den Riedweg zu kümmern. „Damals waren die Kirchengemeinden nicht in der Lage, Mitarbeiter für eine Arbeit in den Notunterkünften zur Verfügung zu stellen“, erinnert sich der junge Vikar. So kam es zu der Befragung durch die Studenten, die den Vorteil hatten, sich unvoreingenommen mit den Riedwegern über Sachprobleme zu unterhalten.

Das erste Problem, das der Arbeitskreis aufgriff, war die Beschaffung zusätzlicher Mülltonnen für die einzelnen Familien. Über eine Unterschriftensammlung, bei der man sich mit einer geringen Mieterhöhung einverstanden erklären mußte, konnten die zusätzlichen Mülltonnen beschafft werden. Für normale Bürger, die den Müllschlucker surren lassen, ist es kaum vorstellbar, daß sich ein solcher Arbeitskreis mit Mülltonnen befassen mußte.