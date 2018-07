Die Fried. Krupp GmbH, Essen, hat sich mit Erfolg von einem chronischen Verlustträger getrennt: Im Krupp-Konzern werden künftig keine Lastkraftwagen mehr produziert. Mitte dieses Jahres stellt die Essener Motoren- und Kraftwagenfabrik (Krawa) ihre Produktion ein.

Nach einem Arrangement mit der Daimler-Benz AG übernimmt die neugegründete Mercedes-Tochter Krawa, Kraftwagen GmbH, Stuttgart, die LKW-Verkaufsorganisation von Krupp und begrüßt diese Vereinbarung mit dem Essener Konzern als einen „wichtigen Schritt zur Bereinigung der schwierigen Verhältnisse auf dem deutschen Nutzfahrzeugmarkt“.

Die soziale Seite dieser Maßnahmen kann offenbar keinen Zündstoff mehr enthalten. Für die 3200 „Kruppianer“, die das Essener Konzernwerk beschäftigt, ist nahezu lückenlos gesorgt. Daimler hat sich verpflichtet, den rund 1500 Mitarbeitern in den Verkaufsniederlassungen neue Verträge anzubieten, die „den bisherigen sozialen Besitzstand sichern“. Die freigesetzten Arbeiter sollen in anderen Produktionsbereichen der Fried. Krupp GmbH untergebracht werden.

Ab sofort hat die Konzernleitung für den Raum Essen einen Einstellungsstopp verfügt, damit die Krawa-Arbeitnehmer vorrangig zum Zuge kommen. Außerdem beabsichtigt der Krupp-Vorstand, die freiwerdenden Produktionskapazitäten, jedenfalls zum Teil, anderweitig zu nutzen.

Die junge Fried. Krupp GmbH hat mit der Aufgabe der LKW-Produktion einen wichtigen Schritt in eine bessere Zukunft getan. Die kruppsche Krawa war mit ihren niedrigen Stückzahlen – 1966 würden rund 1500 hergestellt – nicht ebensfähig. Der neue Konzern-Chef Günter Vogelsang bezifferte in der ersten Pressekonferenz der Fried, Krupp GmbH die Verluste dieses Konzernwerks auf „über 100 Millionen Mark in den letzten vier Jahren“.

Der Kaufpreis, den Daimler für das Verkaufsnetz gezahlt hat, soll dem Vernehmen nach – er wird nicht genannt – bei etwa 40 Millionen Mark liegen. Für rund 4 Millionen hat Krupp in diesen Tagen außerdem ein stillgelegtes Heizkesselwerk in Kleve an die schwedische Heizkesselfirma CTC, Göteborg, verkauft.

Der Rechenstift der Essener Konzernführung, die mit allem Nachdruck darauf hinzielt, das traditionsreiche Unternehmen wieder in die Gewinnzone zu führen, wird sichtbar. Wenn es nun noch gelingt, eine ähnlich glückliche Lösung für ein anderes Sorgenkind des Krupp-Konzerns – das Bremer Atlas-Werk – zu erzielen, dann ist dieses Ziel früher erreicht, als es vor einigen Monaten überhaupt für möglich gehalten werden konnte. nmn.