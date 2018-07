Zwischen der Gruppe AEG / Telefunken und der Berliner SPD ist es zu einer Kontroverse gekommen, in die sich auch die Berliner IG Metall eingemischt hat. Es geht um die AEG-Konzernpolitik, in deren Rahmen Betriebsteile von der ehemaligen Reichshauptstadt in die Bundesrepublik und andere in umgekehrter Richtung verlagert werden sollen. Jede solche Veränderung ruft in Berlin den Verdacht wach, ein weiterer Betrieb wolle sein Engagement in der Inselstadt verringern. Also wird Alarm geschlagen.

Aus Berliner Sicht mag eine solche Reaktion menschlich verständlich erscheinen. Sie ist aber gefährlich, weil sie Unternehmen abschreckt, Produktionsbetriebe in Berlin zu errichten. Haben sie es einmal getan, dann wird ihnen später angekreidet, wenn sie betriebswirtschaftlich notwendige Entlassungen vornehmen oder in ihren Investitionen nachlassen. Es darf im Interesse Berlins nicht dahin kommen, daß es heißt: Wer nach Berlin geht, begibt sich eines Stücks unternehmerischer Freiheit.

Ausgerechnet der AEG Berlinfeindlichkeit nachzusagen, ist kurios. Die AEG fühlt sich, daran kann kein Zweifel bestehen, als Berliner Unternehmen. Sie kann auf die Dauer die Arbeitsplätze in ihren Berliner Betrieben aber nur sichern, wenn sie den Strukturänderungen in der Welt-Elektroindustrie Rechnung trägt. Nur ein Konzern mit gesunden Fundamenten – und daran muß gerade die AEG hart arbeiten – kann auf die Dauer auch etwas für Berlin tun. kw