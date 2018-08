Inhalt Seite 1 — Das Gift der Macht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Victor Serge: „Beruf: Revolutionär. Erinnerungen 1901–1917“; S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1967, 432 Seiten, 28,– DM

Die Erinnerungen des französisch schreibenden Romanciers Victor Serge, Sohn russischer Emigranten, „durch Zufall in Brüssel geboren“, führen zurück in die Träume und Enttäuschungen einer Generation gläubiger Revolutionäre, die aufbrachen, die Welt zu verändern und zu vermenschlichen, und die endeten als Opfer einer proletarischen Macht, die sie als vermeintliches Werkzeug des Heils selber mitgeschaffen hatten. „Du sollst denken, du sollst kämpfen, du sollst hungern, du sollst widerstehen“, schreibt Serge über seine politischen Jugendjahre. Er hatte sich den Anarchisten in Frankreich angeschlossen, „weil der Anarchismus alles von uns verlangte, weil er uns alles bot“. Der Kampf schien gerecht, das Ziel erreichbar, die Vision praktikabel.

Man liest diese Erinnerungen an die Inkubationszeit der sozialen Revolution nicht ohne Anteilnahme, vielleicht sogar mit Wehmut über den Verlust einer reinen, aus humanistischen Wurzeln gespeisten Leidenschaft. Serge und seine Freunde glaubten an „etwas Absolutes“: an die Glorie der Barrikade, an die Morgendämmerung eher sozialen Utopie; ihr Bild der Revolution stammte aus den behäbigen Märztagen von 1848, nicht aber aus den tragischen Wochen der Pariser Kommune.

Serge ging 1919 nach Rußland und schlug sich auf die Seite der bolschewistischen Revolution. „Mein Existenzgrund war der ihre... Wir wollten eine freiheitliche, demokratische Revolution.“ Nach ein paar Jahren Kominternarbeit in Berlin und Wien kehrte er – zweifelnd und kritisch vergleichend – auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen Stalin und Trotzkij nach Moskau zurück. Seinem Temperament und seiner Überzeugung folgend, stellt er sich entschieden auf die Seite der vom Apparat ausmanövrierten Trotzkisten. 1927 wurde er in der Sowjetunion zum erstenmal verhaftet.

Nur mit Bewunderung kann man jene Kapitel seiner Erinnerungen lesen, die sich mit dem scheinbar sinnlosen, auf jeden Fall aussichtslosen Widerstand puritanischer Idealisten gegen die Pervertierung der proletarischen Revolution beschäftigen. In den Oppositionszirkeln von Leningrad, in nächtlichen Verhören der Ljubljanka-Opfer, sind vor dreißig Jahren jene Fragen diskutiert worden, die noch heute die neue Linke bewegen, wenn sie einen humanen Sozialismus fordert, der dem Volk nicht verordnet werden soll, sondern der jeden einzelnen zur Selbsttätigkeit und zur Kontrolle des Staatsapparats erziehen will. Gibt es eine demokratische Alternative zur Diktatur der Funktionäre? Zum kriminellen Wahn des Stilinismus? Zum stupiden Philistersozialismus Ulbrichtscher Prägung? Viele der Gegner Stalins haben daran geglaubt; sie sind für diese Überzeugung liquidiert worden; ihre Namen werden in sowjetischen Geschichtsbüchern nicht mehr erwähnt.

Serge, inzwischen im Westen als Romancier berühmt geworden, gehörte zu den wenigen Oppositionellen der dreißiger Jahre, die der „Jeshowtschina“ in Rußland entkommen sind. Nach Jahren der Haft und der Verbannung erreichten französische Freunde durch eine öffentliche Kampagne, daß Stalin der Bitte Romain Rollands nachgab und Serge die Ausreise aus Rußland gestattete. In Paris gründete er sofort ein „Komitee zur Untersuchung der Moskauer Prozesse und zur Verteidigung der Meinungsfreiheit in der Revolution“. Der umständliche Name enthielt sein politisches Programm. Linientreue Kommunisten denunzierten ihn dafür bei der Polizei.

So viel radikale Kritik, die Kronstadt nicht aussparte und nicht die Praxis der Tscheka selbst unter Lenin, ging sogar dem im Exil lebenden Trotzkij zu weit. Er verhinderte, daß Serges Artikel in den Zeitschriften seiner Anhänger weiter gedruckt wurden. „Der Trotzkismus“, schreibt Serge rückblickend, „entwickelte eine Mentalität, die der des Stalinismus analog war, gegen den er sich erhoben hatte und der ihn zermalmte... Ich entdeckte bei den Verfolgten dieselben Sitten wie bei den Verfolgern.“