Von Hermann Weber

Zum 50. Jahrestag der bolschewistischen Revolution erschien eine Flut von Publikationen. Die Skala der Veröffentlichungen über die Problematik des Kommunismus reicht in Ost und West gleichermaßen von unbedarften Propagandaschriften bis hin zu bemerkenswerten wissenschaftlichen Untersuchungen.

Diese neuere Literatur über die russische Revolution bestätigt eine bekannte Erfahrung: ein Abstand von fünfzig Jahren mag ausreichen, „normale“ politische Ereignisse objektiv zu werten; Revolutionen und Kriege jedoch sind nach diesem Zeitraum schwerlich sachlich-nüchtern zu analysieren, nicht zuletzt deshalb, weil sie noch in die aktuelle Politik wirken. Das zeigte sich bei den Auseinandersetzungen um Fritz Fischers Thesen über die Kriegsschuld 1914; noch drastischer tritt die Unfähigkeit zur Objektivität in der Literatur über die russische Revolution zutage. Nach fünfzig Jahren ist selbst die Diskussion darüber noch nicht abgeschlossen, ob denn der Oktoberumsturz 1917 überhaupt eine Revolution oder ob der Sieg der Bolschewiki nicht vielmehr nur ein „geplanter Putsch“ gewesen sei.

Noch immer ist die Kommunistische Partei, die seinerzeit die Revolution führte, an der Macht. Ohne Einschränkung bekennt sich die Sowjetunion von heute zur Revolution von 1917. Scheinbar hat sich erstmals eine Revolution so lange kontinuierlich entwickelt und ihr Ziel erreicht. Während nach früheren Revolutionen rasch eine Verschiebung von links nach rechts eintrat, präsentiert sich die Sowjetunion auch nach fünfzig Jahren noch als die linke Macht.

Bei genauer Betrachtung der russischen Entwicklung zeigt sich jedoch, daß auch diese Revolution von Rückschlägen nicht verschont blieb. Nach Lenins Vorstellung sollte sie vor allem „Prolog der Weltrevolution“ sein. Aber nicht nur das Ausbleiben der Weltrevolution, auch der heutige Disput zwischen Peking und Moskau offenbart, wie problematisch die angebliche Verwirklichung der bolschewistischen Revolutionsziele ist. Noch mehr: Mittels der Weltrevolution sollte die „klassenlose“ Gesellschaft ohne Privilegien und ohne Herrschaft von Menschen über Menschen erreicht werden. Die Realitäten von heute zeigen, daß die Sowjetunion nach fünfzig Jahren von diesen Zielen nicht weniger weit entfernt ist als die westlichen Industrienationen.

„Bei dieser kommunistischen Gesellschaftsordnung sitzen die Menschen einander nicht auf dem Nacken. Da kennt man keine Reichen und Emporkömmlinge, keine Vorgesetzten und Untergebenen ... Und gibt es einmal keine Klassen mehr, so heißt das, daß es auch keine verschiedenen Sorten von Menschen gibt (arme und reiche), die gegeneinander die Zähne fletschen. Da hört infolgedessen auch eine solche Organisation wie der Staat auf...“ So sah das Ideal aus, das Bucharin vor fünfzig Jahren im „Programm der Kommunistischen Partei“ beschwor. Die sowjetische Gesellschaftsstruktur von heute ist nicht nur prosaischer, sie ist grundsätzlich anders.

Doch wie die Revolutionen von 1789 und 1848 trotz aller Rückschläge welthistorische Bedeutung erlangten und neue Wege wiesen, so setzte auch die russische Revolution bleibende Akzente. Eine Folge der Revolution war die rasche Industrialisierung Rußlands und damit das Aufrücken der Sowjetunion zur Weltmacht. Auch wenn die weltrevolutionären und sozialen Ideen der russischen Revolution nicht verwirklicht wurden, läßt sich dennoch nicht übersehen, daß der Bolschewismus eine soziale Dynamik in Gang setzte. Wie nach der Französischen Revolution die liberalen Menschenrechte trotz aller Mißerfolge „auf der Tagesordnung“ blieben, so ist nach der russischen Revolution die Forderung nach den sozialen Rechten der arbeitenden Menschen unüberhörbar geworden – obwohl diese Rechte in Rußland selbst nur teilweise realisiert wurden.