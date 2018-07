Am Neujahrstag hat Lyndon B. Johnson die Bürger der USA beschworen, weniger ins Ausland zu reisen – zwei Monate später sieht es so aus, als werde 1968 zu einem Rekordjahr des amerikanischen Übersee-Tourismus werden. Wie von Experten erwartet, hat der Maßhalteappell des Präsidenten die gegenteilige Wirkung gehabt: Aus Angst vor einer „Kopfsteuer“ drängen die Amerikaner nun erst recht nach Europa – im Januar wurden 16 Prozent mehr Reisepässe beantragt als ein Jahr zuvor.

Washington kann also kaum damit rechnen, daß sich das Defizit im Reiseverkehr (1967 immerhin zwei Milliarden Dollar) wesentlich verringern wird. Und bei den anderen Positionen der Devisenbilanz sieht es kaum besser aus: Was durch die Beschränkung der Auslandsinvestitionen der Industrie eingespart werden mag, wird von den steigenden Kriegskosten in Vietnam aufgezehrt.

Angesichts dieser trüben Aussichten ist es nicht zu verwundern, daß an den internationalen Devisenmärkten die Spekulation gegen den Dollar nicht aufhört. Nach der Rede des Senators Javits, der seine Regierung aufforderte, den Umtausch von Dollar in Gold sofort einzustellen, gab es in der vergangenen Woche einen neuen Goldrausch. In London wurden wieder 40 Tonnen Gold täglich umgesetzt (gegenüber Verkäufen von drei bis vier Tonnen an normalen Tagen) und die Goldminen-Aktien erreichten den höchsten Stand der letzten acht Jahre. Die stereotypen Dementis aus Washington – „die Regierung der USA hält unverändert am Goldpreis fest“ – wirken an den Devisenmärkten allenfalls noch für Tage beruhigend.

Der renommierte Währungsexperte Franz Pick hat erklärt, die schlechte Zahlungsbilanz der USA und der Druck der internationalen Spekulation würden „in spätestens zwölf, allerspätestens vierzehn Monaten“ eine Erhöhung des Goldpreises erzwingen. Auch wer diese Prognose für falsch hält, muß davon ausgehen, daß die große Unruhe noch viele Monate anhalten wird. Und niemand vermag zu sagen, ob diese Unruhe, die wachsenden Zweifel am Bestand der internationalen Währungsrechnung nicht zu folgenschweren Krisen im Welthandel führen werden: Das Gespenst der dreißiger Jahre schreckt wieder.

Die Amerikaner sind so nervös geworden, daß sie sogar einen offenen Bruch internationaler Handelsvereinbarungen erwägen, um die Einfuhren zu drosseln und den Export anzuregen. Die Europäer, die nun in den Sog der Dollarkrise geraten, erweisen sich als unfähig, auf diese „amerikanische Herausforderung“ zu reagieren. Zwar wurde von der Europa-Union ein Fünfstufenplan zur Schaffung einer EWG-Währung vorgelegt (siehe auch ZEIT Nr. 6/68 „Warum kein Euro-Franc?“), aber die Wirtschafts- und Finanzminister der Gemeinschaft konnten sich weder in Rom noch in Brüssel auf eine gemeinsame Währungs- und Außenhandelspolitik einigen.

Die EWG hätte die Chance, den USA hilfreich, aber auch selbstbewußt gegenüberzutreten – doch solange nicht einmal die Sechs einig sind, bleibt Europa handlungsunfähig.

Diether Stolze