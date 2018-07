Inhalt Seite 1 — Die Hörner des Wassers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als die Gärten voll von Wasser waren und die Bäume sich bogen, da glaubte ich, sie würden brechen, wie die, die der Arno mit sich trug und die er während seines Laufes zerstört hatte. Die Bäume von Isolotto sind aber nicht zerstört worden wie die der Cascine (Park bei Florenz), weil das Wasser nicht so hoch stieg und nicht so wild war. (Marco Papi, 10 Jahre)

*

Ich habe Menschen gesehen, die von der Piazza Beccaria kamen und dem Wüten des Arno entgingen. Ich hatte nicht die geringste Vorstellung von dem, was geschehen würde, und sah verblüfft, wie sie von da und dort gelaufen kamen. Auf einmal hörte ich brüllen: Das Wasser, das Wasser des Arno! Dann trat eine unvorhergesehene Stille ein, durch die Fassungslosigkeit der Leute, die das Wasser kommen sahen. Auch ich habe gesehen, wie das dunkle Wasser in unsere Straße eindrang. Luca, mein Brüderchen, wurde ohnmächtig, als er „die Hörner des Wassers“ sah (er nannte das so, weil er sie an den Seiten der Straße abbrechen sah). Er kam gleich wieder zu sich, und wir gingen hinunter, um denen im Erdgeschoß zu helfen... Gegen halb drei kam ein Panzer vorbei, der viel Wasser wegschleuderte und Wirbel verursachte. Als er vorbeifuhr, habe ich gesehen, wie die Autos weggeschoben wurden, ins Schleudern kamen und fortrollten. Ich sah einen Teil der Räder und hörte den dumpfen Schlag, als sie ins Schleudern

(Riccardo de Crignis, 10 Jahre)

*

Der ganze Ort war in Bewegung, ich weinte, ich hatte Angst. Als wir schon bei San Martino waren, fiel mir ein, daß die Katze im Haus geblieben war. Da sagte ich zu meiner Mama: Mama, die Katze ist noch im Haus, und wenn der Papa zurückgeht, um den Großpapa zu holen, sage ich ihm, daß er auch die Katze mitnimmt.

Hab keine Hoffnung, daß er sie herbringt, sagte meine Mama.