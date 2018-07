Inhalt Seite 1 — Ein Konzept für Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am Anfang steht die Frage: Darf die Kirche das? Darf die Kirche sich mit politischen Fragen beschäftigen und Einfluß auf die Politik nehmen?

Keiner, der in jenen Jahren, da "die Partei" bestimmte, was Recht ist, was dem Volke frommt und wer Staat und Gesellschaft repräsentiert, keiner, der damals sich wünschte und darauf hoffte, die Kirche werde ein Wort zu der Frage sagen, was gut und böse, was notwendig und was verwerflich ist, kann heute Anstoß daran nehmen, daß auch die Kirche Stellung bezieht, wenn es um Fragen des Zusammenlebens der Menschen in Staat und Gesellschaft geht oder um eine auf Frieden gerichtete Völkerordnung.

Katholische Christen haben in der vorigen Woche im Bensberger Memorandum zu polnischdeutschen Fragen Stellung genommen. Und die Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat in dieser Woche eine Studie mit dem Titel "Friedensaufgaben der Deutschen vorgelegt. Das katholische Memorandum beschäftigt sich, wie 1965 die Denkschrift der EKD, ausschließlich mit dem Teilproblem der deutsch-polnischen Aussöhnung. Sie geht zwar weit über die damals noch schüchternen Forderungen der Protestanten hinaus, aber sie wird in einer Zeit veröffentlicht, in der der Osten weit weniger entspannungsfreudig ist als damals. Damals schrieb das polnische Episkopat ein paar Wochen später, während der letzten Session des Konzils in Rom, einen Brief an die deutschen Bischöfe. Heute dürfte mit einer solchen Antwort kaum zu rechnen sein.

Die neue Studie der EKD spannt den Bogen sehr viel weiter. Sie stellt die deutsche Frage in den großen Rahmen weltweiter Probleme. Es geht ihr in Kapitel II um eine umfassende Friedenskonzeption für die Welt, wobei sie den "sozialen Weltfrieden", also das Verhalten der Industrienationen zu den Völkern der Dritten Welt, für entcheidend hält.

"Die Friedenssicherung wird zur beherrschenden, gemeinsamen Aufgabe in einer Welt, die als Gefahrengemeinschaft und als zivilisatorische Einheit langsam zusammenwächst", so beginnt Kapitel III. Und dann werden die gemeinsamen Aufgaben in Europa abgehandelt, die, so heißt es, auf die Dauer zwingend gemeinsame Institutionen erfordern und notwendig machen, "daß wir uns von bestimmten Anschauungen der Welt und der Rolle des Europäers in ihr lösen und auf neue Fragen neue Antworten finden."

Die eigentlich entscheidenden Ausführungen aber stehen im Kapitel IV, das überschrieben ist "Der Beitrag der Deutschen" und das wir hier abdrucken. Dieser Abschnitt geht von der Frage aus: Welchen Beitrag können wir als Deutsche zur Friedenssicherung leisten? Nun ist es natürlich keineswegs so, daß hier nie gehörte Antworten gegeben, ganz neue Wege gewiesen, Patentrezepte verraten würden – und doch ist es so, daß dies der interessanteste Beitrag ist, der in den letzten Jahren zur deutschen Frage geleistet worden ist.

Zum erstenmal ist nämlich hier ein Konzept von Menschen aus beiden Teilen Deutschlands gemeinsam erarbeitet worden. Christen von hüben und drüben haben in dieser Studie ohne taktisches Finassieren, ohne propagandistische Klischees und ohne das jeweils andere System zu verketzern, Gedanken über die Zukunft der Welt, Europas und eben besonders Deutschlands angestellt. Hier also wurde nicht erst eine und dann die andere Seite dargestellt, wobei jede für sich in Anspruch nimmt, die wahre Meinung aller Deutschen zu vertreten, sondern hier hat man sich, wie Ludwig Raiser im Vorwort schreibt, "um eine Haltung bemüht, welche die Position beider Seiten kennt und ernst nimmt, aber auch wägt und dem Ziel der Friedenserhaltung unterordnet".