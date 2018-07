Aufgezeichnet nach dem Verbrechen an einem Siebenjährigen

Von Sybil Gräfin Schönfeldt

In Hamburg wurde ein Schüler von einem Triebverbrecher getötet. Ein Verbrechen brach ein in den Alltag einer Schulklasse, der Lehrer, der Eltern. Dieses Protokoll enthält, was gemeinhin kein Polizeibericht erwähnt.

Am Samstag, dem 12. Februar, kommt Ludwig, etwas über sechs Jahre alt, um 12 Uhr aus der Schule und sagt: „Wir haben einen Auftrag bekommen. G. aus meiner Klasse ist seit gestern nachmittag nicht heim zu seiner Mami gekommen. Wenn wir ihn irgendwo sehen, allein oder mit wem, dann sollen wir sofort den nächsten Erwachsenen bitten, daß er der Polizei Bescheid sagt.“

Die Eltern schauen ihn an. Dann sagt sein Vater: „Also, wenn das Kind seit gestern ...“

„Gewiß“, unterbricht ihn die Mutter, „wo ist er denn verlorengegangen?“

„Er war mit einem Freund weg“, erzählt Ludwig. „Unsere Lehrerin hat gesagt, er hat sich verirrt.“