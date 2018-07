Inhalt Seite 1 — Eine Sünde beging jeder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das große Abenteuer, in das Schweden sich im vergangenen September mit der Umstellung des Verkehrs von links auf rechts stürzte, ist gutgegangen. Nicht nur seine Initiatoren sind zufrieden, auch die Bevölkerung steht der Neuordnung positiv gegenüber. Nach den neuesten Befragungen sind 71 Prozent dafür. (Am „Tage H“ 35 Prozent Befürworter und 45 Prozent Gegner.)

Ein weiterer Schritt zur Angleichung an den kontinentalen Verkehr ist getan: Ab März darf in den schwedischen Ortschaften wieder 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Zur Erleichterung der Umgewöhnung war das Limit auf 40 festgesetzt worden.

Die Unfallbilanz entwickelte sich nach dem Tage H günstig. Die Anzahl der schweren Unfälle ging zurück, während die Zahl der leichten Unfälle unverändert blieb. Besonders eindrucksvoll ist der Rückgang der tödlichen Verkehrsopfer: Im Jahre 1966 wurden 1313 registriert, im Jahre 1967 sank diese Zahl auf 903.

Im ersten Monat nach der Umstellung (Kosten: etwa 460 Millionen Mark) zeigte es sich, daß Unfälle zwischen Kraftfahrzeugen auf der einen und Mopeds, Motorrädern und Fahrrädern auf der anderen Seite besonders häufiger auftraten. Die Experten sehen als Grund dafür an, daß die Kraftfahrer noch nicht das richtige Gefühl für die rechte Begrenzung ihres Autos hatten. Inzwischen sind die Zahlen dieses Unfalltyps wieder normal. Besonders schwer scheint den schwedischen Kraftfahrern noch die Beurteilung zu fallen, wo der Entgegenkommende fährt. Karambolagen bei Begegnungen sind auch heute noch häufiger als andere Unfälle.

Wie Beobachtungen und Befragungen ergaben, wurden vor allem in den ersten Tagen nach der Verkehrsumlegung die meisten Verkehrsteilnehmer „rückfällig“. Arne Holmström, eines der Mitglieder der staatlichen Verkehrsumlegungskommission, sagte: „Ein- bis zweimal hat in den ersten beiden Tagen jeder von uns gesündigt.“ Von der Polizei wurden in diesen beiden ersten Tagen etwa 13 000 Fälle registriert.

Unsicherheit bereitet auch heute noch manchem Kraftfahrer das Einbiegen, Unbehagen verursachen oft noch die durchgehenden Leitlinien, während der Kreisverkehr von vielen noch nicht recht begriffen zu sein scheint. Wie in der Bundesrepublik hat auch in Schweden der im Kreis Fahrende Vorfahrt.

Die große Umerziehungsaktion mit Presse, Flugblättern und Plakataktionen ist abgeschwächt, aber immer noch nicht vorüber. Nach der Umstellung wurde in Funk und Fernsehen wöchentlich je eine Viertelstundensendung verbreitet, außerdem sporadisch noch einige größere Sendungen. In diesem Frühjahr – weil man wieder mehr fährt als im Winter – wird eine neue Kampagne gestartet.