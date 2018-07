Inhalt Seite 1 — Eine Verteidigungsrede Seite 2 Auf einer Seite lesen

Freitag, 1. März, beide Programme: Ansprache des Bundespräsidenten Heinrich Lübke

Die Herren Nachrichtenleser waren dunkel gekleidet; Heinrich Lübke sprach zur Nation. Die Rede war schlicht, der volkstümliche Vortrag hätte im Justizgebäude die Richter gerührt.

Der Argumentationsstil folgte bis ins Detail hinein erprobten rhetorischen Lehren; die Art und Weise der Verteidigung verriet ein Vertrautsein mit bewährten Anwaltspraktiken und jenen Regeln, die da besagen: Schwäche zuerst die Position deines Gegners, indem du mit Hilfe einiger Schlagwörter seine Verwerflichkeit anzeigst. Gehe erst dann auf die Vorwürfe ein, wenn du den Leuten deinen Opponenten auch als ihren Feind dargestellt hast. (Der Teufel, sollen die Leute denken, was kann der schon Glaubhaftes sagen.) Versammle alle deine Widersacher hinter dem großen Schild des Erzfeindes, sprich von Verführern und Verführten, das gibt deiner Rede Nuancen und schmälert doch die Stoßkraft deiner Angriffe nicht.

Suche dir sodann den wundesten Punkt in der Argumentation deines Gegners heraus, verharre bei diesem Punkt, untersuche ihn sorgsam und zeige durch solche Operationen, daß du den Punkt nur exempli causa gewählt hast – er stünde für viele. (Diese Nebensächlichkeit, sollen die Leute sagen, wenn die schon nicht stimmt, was soll da wohl am Ganzen sein?)

Dann erst, nach der Beschreibung der Gegner, nach der Enthüllung ihrer mutmaßlichen Motive (sie müssen nicht bewiesen, doch wahrscheinlich sein), nach der Zerschmetterung eines Details in der Anklageschrift deiner Feinde, dann erst darfst du auf die eigentliche Anschuldigung kommen, jene Verleumdung (denn dafür müssen in diesem Stadium deiner Rede alle Leute die Beschuldigung halten), die du nun so groß wie möglich darstellen mußt.

Wenn man dir vorwirft, du habest im Dienste von Mördern gestanden, erkläre getrost, man habe dich einen Mörder genannt, widerlege danach diesen schwereren Vorwurf, zitiere Belegmaterial und gehe über die eigentliche Anschuldigung mit einem beiläufig gesprochenen Nebensatz hinweg. Niemand wird am Ende, wenn du deine Thesen zusammenfaßt, wahrnehmen, daß du den Kern der Vorwürfe noch nicht exakt beantwortet hast.

Goldene Regeln fürwahr, Regeln, die auch Heinrich Lübke befolgte, als er von Ostberliner Diffamierungen sprach, seine Feinde als Gegner der demokratischen Ordnung und als Irregeführte etikettierte; als er die Möglichkeit ausschloß, daß ein; Teil der Widersacher ihn nur aus Sorge um das moralische Ansehen unseres Staats zur Stellungnahme habe veranlassen wollen; als er das Detail, die nachgewiesene Fälschung, in den Vordergrund rückte und am Ende nicht das Zentrum der Beschuldigung, sondern nur seine propagandistische Pointierung, die DDR-Amplifikation also, widerlegte... indem auch er tot um für pars: Konzentrationslager für Baracken und planen und bauen für unterschreiben einsetzte.