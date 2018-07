Mit Überschallgeschwindigkeit fauchte die F-111 am 3. Januar 1967 durch den klaren texanischen Himmel. Für den Piloten war es ein Routineflug, den Technikern, der Materials Laboratories der US-Luftwaffe aber galt dieser Tag als Auftakt einer technischen Entwicklung, die in den nächsten Jahren das Gesicht unserer Städte verändern kann.

Nach der Landung der Düsenmaschine interessierten sich die Techniker lediglich für ein kleines Stück der linken Tragflächenverkleidung, nur 30 mal 180 cm groß. Eilig schafften sie es in ihr Testlabor und konstatierten: Das erste Bauteil aus einer neuartigen Werkstoff kombination hatte seine Bewährungsprobe bestanden. Seine Ingredienzen – Bor und Epoxydkunststoff – sind schon lange gebräuchlich. Neu und nach Ansicht der Experten revolutionierend jedoch ist die Form ihrer Zusammensetzung. In dem weichen Kunststoff waren lange, dünne Fasern aus dem harten Bor eingebettet. Die Faser-Verbundstruktur machte das Material stabiler als Stahl, dabei war es leichter als Aluminium.

Das mit Borfasern verstärkte Epoxyd ist eines der vielen Verbundmaterialien, an deren Vervollkommnung die Wissenschaftler in vielen Entwicklungslabors derzeit arbeiten. Alien gemeinsam ist die Faserstruktur. Sie verleiht dem Baustoff Stabilitätseigenschaften, die die Bestandteile isoliert nie erreichen.

Damit scheint es der Technik endlich zu gelingen, die phantastischen Konstruktionen von Naturstoffen wie Holz oder Knochen zu imitieren. Auch sie verdanken ihre außerordentliche Festigkeit einer solchen Faserstruktur. Beim Knochen sind es Kollagenfasern, eingebettet in das Mineral Apatit, das Holz besteht aus Zellulosefasern und Lignin als Bindemittel.

Die Ingenieure wollen es noch besser machen als die Natur. Die faserverstärkten Materialien nannte der amerikanische Luftwaffeningenieur George Peterson die „leichtesten, härtesten und steifsten Baustoffe, die der Mensch kennt“. Für das Ende der siebziger Jahre sagt Peterson ein vollständig aus Verbundmaterial konstruiertes Flugzeug voraus. Es wird um 30 bis 50 Prozent leichter sein als die jetzigen Maschinen. Schon eine Gewichtsersparnis von 35 Prozent, so errechnet Peterson, verdoppelt die Reichweite eines Flugzeuges mit den heutigen Treibstoffen und Triebwerken.

Solche Perspektiven entlockten dem Luftwaffengeneral Bernard A. Schrieber vor drei Jahren den mittlerweile berühmt gewordenen Ausspruch: „Auf dem Gebiete der Baumaterialien stehen wir heute an der Schwelle des größten Einzelfortschrittes der letzten dreitausend Jahre.“ Auch andere sonst eher nüchterne Leute jubilierten, so ein Manager der Firma Mallory, Dr. S. P. Wolsky („Der potentielle Markt ist phantastisch“), und der Ingenieur Philip West, der in der Fachzeitschrift „Product Engineering“ jetzt eine „galoppierende Gangart“ jener materialtechnischen Revolution konstatierte.