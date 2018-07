Von Alex Natan

Die Androhung von etwa 30 afrikanischen Staaten, den Olympischen Spielen in Mexico City fernzubleiben, falls die aus Weißen und Farbigen bestehende südafrikanische Mannschaft antreten würde, hat sich durch weitere Boykotterklärungen in der sogenannten dritten Welt so bedrohlich ausgeweitet, daß nun auch Avery Brundage, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), in einer Sondersitzung den Wiederaufnahmebeschluß für Südafrika nochmals überprüfen lassen will. Unser englischer Mitarbeiter glaubt, dem IOC-Präsidenten die Hauptschuld für diese krisenhafte Entwicklung zuschreiben zu müssen, eine Ansicht, die in der deutschen Presse nicht geteilt wird. Brundage hat nämlich bisher konsequent die traditionelle Haltung des IOC vertreten, sich nicht in die Innenpolitik eines Landes einzumischen, aber die Respektierung des olympischen Grundsatzes der Rassengleichheit bei der Olympiade selbst durchzusetzen. So taktierte auch Graf Baillet-Latour 1936 gegen Hitler. Der Held der Berliner Olympiade war ein Neger: Jesse Owens.

In Verbindung mit der genau umschriebenen Zulassung der Südafrikanischen Union zu den kommenden Olympischen Spielen hat der Marquis of Exeter, Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees, diese höchste Körperschaft im internationalen Sport als „völlig unpolitisch“ bezeichnet. Diese Feststellung stellt wohl die bewußteste Untertreibung dieses Jahres dar! Hat der noble Lord ganz vergessen, daß er nicht zum Präsidenten des IOC gewählt worden ist, weil damals die deutschen Stimmen, die seinerzeit noch von ehemaligen Parteigenossen abgegeben wurden, den Ausschlag für Avery Brundage gaben, der aus seiner Bewunderung für Adolf Hitler niemals ein Hehl gemacht hat und Berlin die Olympischen Spiele von 1936 rettete? Ist ihm seit dem Beschluß von Grenoble nicht aufgefallen, wie die Boykotterklärung von Mexiko vielfach von politischen Organen abgegeben worden ist, und daß der ganze „casus belli“ ausschließlich politischer Natur ist und überhaupt nichts mit dem Sport zu tun hat? Kennt der noble Lord nicht die Regel 25 seines eigenen Komitees, die ganz klipp und klar feststellt, daß „Nationale Olympische Komitees völlig unabhängig und autonom sowie in einer Position sein müssen, um jedem religiösen, politischen oder kommerziellen Druck zu widerstehen“? Wenn der noble Marquis – und mit ihm die Mehrheit des IOC – logisch denken und handeln würde, müßten sie demnächst die Majorität aller farbigen Mitgliedstaaten ausschließen oder Druck auf deren Nationale Olympische Komitees ausüben, sich den eigenen Regierungen gegenüber zu olympischen Märtyrern stempeln zu lassen. Der Marquis of Exeter würde in “Großbritannien der letzte Brite sein, der dort den gleichen Pfad der Logik beschreiten würde. Wenn man jedoch den Rachechor der britischen radikalen Presse gelesen hat, so könnte sich der edle Lord wider Willen auf diesen Weg gestoßen sehen.

Es ist ein Phänomen sui generis, wie die wenigen Interessenten, die eine Bezüglichkeit zwischen Sport und den sozialen Tendenzen unseres Jahrhunderts wahrnehmen, sofort den Kopf in den Sand stecken, wenn sie bekennen müßten, daß die moderne Sportbewegung a priori politische Funktionen ausgeübt hat. Man pflegt allzugern Weihrauch abzubrennen, um das Andenken des Baron Pierre de Coubertin, des Begründers der Olympischen Spiele, zu ehren. Wer jedoch weiß, wie tief die französische Niederlage von 1870/71 die Jugend de Coubertins berührt hat, wird begreifen, wie sich in ihm der Revanchegedanke mit der Ertüchtigungsidee paarte und in der Forderung und in seinen Bemühungen nach französi- oder Erziehungsreform gipfelte. In späteren Lebensjahren hat de Coubertin niemals vergessen, daß Sport keinen Sinn besitzt, wenn ihm keine zweck- und zielmäßige pädagogische Ausrichtung zugewiesen wird. Eine solche Erkenntnis ist jedoch politologischer Natur. Sie wird zu einer politischen Forderung, wenn ein Coubertin – ein Zeitgenosse von Nietzsche, Gobineau und H. S. Chamberlain – im Sport eine Möglichkeit zu propagieren beginnt, eine Elite heranzuziehen, die später leitende politische Funktionen im Staat einnehmen sollte. Nur der grenzenlose Lebensoptimismus der Jahrhundertwende konnte in den Oympischen Spielen eine echte internationale Friedensbewegung und -begegnung sehen. Die Kitastrophe der zeitgenössischen Haager Friedenskonferenz hätte genügend Anlaß zur Warnung gegeben. Jedenfalls kann niemand, der die Sportgeschichte beherrscht, ernstlich bestreiten, daß ihr eine politische Ideologie von Anfang an arhaftete. Wer de Coubertins Schriften liest, wird in ihnen schnell den Keim dessen erkennen, was ich bereits 1927 als „Sportfaschismus“ gekennzeichnet habe und was längst zu einem Erziehungsprinzip geworden ist, das von allen autoritären Regimes als führende Sportideologie propagiert wird.

Es ist unleugbar, daß sich das Internationale Olympische Komitee in den letzten 50 Jahren stetig und gar nicht so unbewußt, wie es dessen Verteidiger oft behaupten, von der Wirklichkeit entfernt hat. Schuld daran trägt die archaische Verfassung dieser Körperschaft und das politische Glaubensbekenntnis seiner prominenten Mitglieder, das in den meisten Fällen, gelinde ausgedrückt, konservativ und reaktionär gewesen und geblieben ist. Die erschütternd beschränkte Einstellung eines Mr. Avery Brundage hat nun dazu geführt, daß das olympische Ideal toter als die Demokratie unter den Obersten in jenem Linde ist, das einmal die Olympischen Spiele gestartet hatte. Es ist der Hintertreppenwitz im Sportkapitel der Weltgeschichte geworden, daß der Olympiasieger und Mitglied des IOC, König Konstantin, noch lange nicht reaktionär genug gewesen ist und von den Obersten ins Exil gezwungen wurde.

Britische konservative Zeitungen, wie die „Sunday Times“, haben die Streichung der Spiele von Mexiko verlangt und den Mexikanern empfehlen, ihr Geld besser für soziale Wohlfahrt auszugeben, aber nicht für leere Prestigeveranstaltungen. Das Paradoxon bleibt jedoch, daß es für die Südafrikaner wichtiger zu sein scheint, zu gewinnen als teilzunehmen, während ein Vertreter Kenias erklärt hat, daß es „eben doch nicht der Sieg ist, der bei den Spielen“ wichtig ist. Es läßt sich in diesem Augenblick nicht voraussagen, wie weit sich die Boykottbewegung ausweiten wird, ob sie ganz Asien umfassen möchte, ja sogar nach Skandinavien hinüberspülen könnte.

Trotzdem bleibe ich Optimist, einfach weil ich davon überzeugt bin, daß die aktiven Teilnehmer während ihres Wettstreites gegenüber jeder politischen Ideologie immun sind. Ich glaube, sie werden jetzt erst recht den Beweis führen wollen, daß sie miteinander fair und gerecht kämpfen möchten, ohne gegenseitige Diskriminierung, und bereit, dem Druck von oben und von außen Widerstand entgegenzusetzen. Die Frage ist eben nur, ob das IOC und die politische Situation in dieser Welt ihrer Jugend die Freiheit einräumen und garantieren kann, die nächsten Olympischen Spiele in einem ganz anderen, in einem neuen Geist zu begehen. Dazu jedoch bedarf es einer grundlegenden Reform des Internationalen Olympischen Komitees und der bewußten Ausklammerung der olympischen Bewegung aus dem politischen Konzept der Welt. Leider verhindert Mr. Avery Brundage diesen Fortschritt seit über 30 Jahren. Er ist einer jener fragwürdigen Amerikaner, von denen schließlich auch das Pentagon voll sein soll.