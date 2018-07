Inhalt Seite 1 — Keine Halden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Herbede-Kempen

Der hohe Ton einer Dampfsirene zerschneidet die Stille. Doch in dem verkehrsfernen kleinen Tal am Rande des Ruhrgebietes sucht man vergeblich nach Schienen und Lokomotive. Ein schmaler Weg führt von der Straße hundert Meter in die Senke. Am Waldrand stehen ein paar Buden und ein Holzgerüst, das sich schließlich als ein Kohlenbunker nebst Mini-Förderturm entpuppt. Über ein Förderband rieselt Feinkohle auf einen Siebentonner-Lkw. Wenn der Fahrer etwas vorrückt, gibt es hinten auf der Plattform einen neuen kleinen Kohleberg, purzeln ein paar Hände voll „schwarzes Gold“ in die Pfützen.

Im Kohlenbunker macht sich derweil ein Mann zu schaffen. Man hört ihn schaufeln, aber man sieht ihn nicht. Auf Deutschlands kleinster Kohlenzeche arbeitet nur der Chef über Tage: Karl-Heinz Vogelheide, 38 Jahre alt, Herr über neun Bergleute, die 130 Meter unter der Erde bei der Morgenschicht sind.

Die Kleinzeche Vogelheide ist ein Unikum. Sie ist nicht nur die kleinste in der Bundesrepublik, sie ist praktisch auch eine der letzten Klein-Zechen. Außer dieser sollen noch zwei dieser seltsamen Zwergbetriebe existieren. Genaues weiß niemand, denn der Verband der Kleinzechen hat sich aufgelöst. Seine Blütezeit ist lange vorbei. Anfang der fünfziger Jahre noch förderten 300 Kleinzechen 1,9 Millionen Tonnen Kohle jährlich. Seitdem aber ging es mit den Mini-Pütts bergab. Die meisten von ihnen waren in der Zeit der Kohlenknappheit nach dem Kriege entstanden und gehörten zu Unternehmen, die sich damit eine eigene Kohlenversorgung sichern wollten. Betriebe, die weniger als hundert Tonnen Kohle täglich förderten und nicht über hundert Belegschaftsmitglieder hatten, konnten sich Kleinzechen nennen. Am Südrand des Kohlenreviers gelegen, förderten sie Kohlevorkommen, die für die Großzechen nicht mehr rentabel waren. Manchmal begann der Abbau unmittelbar unter der Erdoberfläche. Heute sind die meisten Vorkommen dieser Art aufgezehrt, im Schatten der Halden besteht zudem kein Anlaß auch das letzte Stückchen Kohle zu Tage zu fördern.

Auf dem Mini-Pütt Vogelheide kommen jeden Tag 14 Tonnen Magerkohle mit dem Förderkorb nach oben. Wenn einer der Kumpel unten am Strick zieht, läßt sich oben die Dampfsirene vernehmen. Dann läuft Karl-Heinz Vogelheide in die „Haspelbude“. Zwei kurze Töne – die Elektrowinde wird in Gang gesetzt und zieht über das achtzig Zentimeter große Förderrad eine Ladung von sieben Zentnern nach oben.

Die sechs Kumpel der Zeche Vogelheide steigen jeden Morgen kurz nach sechs Uhr auf der Leiter zu ihrem Arbeitsplatz hinunter. Ihre Autos – Vogelheide: „Da is’ sogar ein Mercedes bei!“ – parken sie fünfzig Meter vom Förderturm entfernt hinter dem Wohnhaus des Chefs. Hinterm Haus führt ein Kellereingang in die Mini-Waschkaue: Ein paar Haken an der Wand, zwei Duschen, ein Ofen – mit Kohle geheizt wie das ganze Haus des Unternehmers.

Untertage wird noch auf alte Art Kohle gewonnen, mit Preßlufthämmern. Die Kompressoren stehen oben neben dem Fördergerüst in einer grünen Wellblechbaracke. Die Arbeitsbedingungen sind günstiger als auf mancher Großzeche. Zwei Meter zehn hoch ist es „vor Ort“ und zwei Meter breit. Das Kohleflöz, siebzig Zentimeter mächtig, verläuft dabei an der Seite des Stollens, immer in einer Neigung von 55 Grad. Vier kleine Wagen, von Hand geschoben, befördern die Kohle von der Abbaustelle bis zum Förderkorb. Entfernung gegenwärtig hundert Meter. Alles Gestein bleibt unten, nur hundertprozentig reine Kohle kommt nach oben.