Bittere Lehren für Vietcongs und Amerikaner: Die Bevölkerung nahm nicht Partei

Von Gavin Young

Hué, im März

Ich liebe Hué, seit ich es 1965 kennenlernte. Mittlerweile haben General Giap und das amerikanische Oberkommando diese Perle der vietnamesischen Städte zerstört. Hué ist nicht mehr die Stadt, die ich gekannt habe. Und mag man es mit militärischen Fachausdrücken noch so sehr bemänteln: Hier an Hué ist ein Mord verübt worden.

An allen Ecken spürt man noch die Angst vor dem Feind, dessen Kraft ungebrochen ist. Über hastig reparierte, gesprengte Brücken klettern amerikanische Soldaten hinter ihre Sandsack wälle. Düsenjäger und Hubschrauber lärmen unaufhörlich über den Dächern. Es regnet Napalm und Bomben auf das umliegende grüne Land; die Dorfbewohner stehen unbewegten Gesichts im Straßenstaub und starren auf den Höllenzauber, auf die rasselnden Kriegsmaschinen, auf die fremden Soldaten mit den großen Nasen. Sehen so die Befreier aus?

Ich hatte mich früher öfters bei einer verarmten vietnamesischen Familie aufgehalten, die in einem altertümlichen Haus am Nordufer des Flusses der Wohlgerüche wohnte. In diesem Gebiet hatten nun Nordvietnamesen und Vietcongs der amerikanischen Feuerkraft drei Wochen lang die Stirn geboten. Vom Südufer schien es nicht so, als ob meine Bekannten überlebt haben könnten. Das Viertel bot einen Anblick wie London nach den schwersten deutschen Bombenangriffen.

In alten Tagen mietete ich mir ein Fahrrad und fuhr über die große eiserne Flußbrücke. Nun hängt der Hauptbogen im Fluß; die Vietcongs haben die Brücke in die Luft gejagt. Ich mußte mir meinen Weg durch die vielen Vietnamesen bahnen, die sich verzweifelt über den einen schmalen Notsieg vorankämpften. Sobald. sich zu viele von ihnen auf dem Steg drängten, standen sie bis zur Wade im Wasser. Maschinen gewehrkugeln und Mörserfeuer schlugen in die Bäume am Ufer, nicht allzu fern jener Stelle, wo mich die Vietnamesen zum Picknick einzuladen pflegten. Die Zitadelle war gefallen, aber immer noch kämpften die Amerikaner in Hué.