Es macht einen Unterschied, ob ein Lebewesen unter dem Einfluß der Schwerkraft schwerelos schwebend einer Bestrahlung ausgesetzt wird – wenn auch nicht bei allen Lebewesen denselben Unterschied. Bei Mehlkäfern entstehen durch Gamma-Bestrahlung während eines Raumfluges fünfzig Prozent mehr Erbänderungen, die lebensunfähige Nachkommen zur Folge haben.

Diese Lehre zogen amerikanische Biologen jetzt auf einer Tagung in Washington aus den Experimenten mit dem ersten erfolgreichen US-Biosatelliten, der im September vorigen Jahres mit seinen Tier- und Pflanzenproben 42 Stunden lang die Erde umkreiste. Ein Teil des Materials war während des Raumfluges einer genau dosierten Gammastrahlenquelle von Strontium 85 ausgesetzt. Zugleich erhielten gleichartige Kontrollproben auf der Erde unter denselben Bedingungen dieselbe Strahlungsdosis. So war der Effekt der Schwerkraft zum erstenmal präzise zu untersuchen.

Außer den Mehlkäfern zeigte auch die seit 60 Jahren in der Genetik verwendete Fruchtfliege Drosophila vermehrte Genschäden und Chromosomenbrüche bei Bestrahlung unter Schwerelosigkeit. Die Stummelflügelmutation war im Satelliten häufiger: vierzehnmal unter 20 000, auf der Erde nur viermal unter 25 000. In den Zellen der Fruchtfliegenlarven kam es allein durch die Schwerelosigkeit, mehr noch, wenn sie zusätzlich bestrahlt wurden, zu ganz abnormen Verteilungen der Chromosomen bei der Zellteilung. Diese Larven entwickelten sich zu Fliegen, die geschwächt waren und früher starben.

Dagegen lebten die Weibchen einer parasitischen Wespe der gleichfalls bei Erbversuchen oft verwendeten Gattung Habrobracon länger, vermutlich deshalb, weil bei ihnen Zellteilung und Zellstoffwechsel während des schwerelosen Fluges gedämpft waren. Infolgedessen entwickelten sich auch ihre Eier langsamer und erholten sich dabei von Strahlungsschäden. Sie legten nach der Rückkehr weniger Eier, holten das Versäumte zehn Tage später durch Übersollproduktion wieder auf. Amöben, einzellige Tiere, bekam die Schwerelosigkeit gut; ihr Appetit war sogar gesteigert.

Leider hatte der derzeitige Startaufschub von drei Stunden das Froschexperiment verdorben. Der Laich hatte seine für Schwerkraftänderungen empfindlichste Phase bereits durchlaufen, als „Biosatellit 2“ im Weltraum ankam. Auf Erden künstlich erzeugte Fehlorientierungen der befruchteten Frosch-Eizelle zur Richtung der Schwerkraft bewirkten vielerlei Anomalitäten; es entstehen zum Beispiel Frösche mit zwei Köpfen. Nichts dergleichen kam aus dem Weltraum zurück, die Embryonen waren normal. So bleibt vorläufig nur der Schluß, daß die Schwerelosigkeit keinen Einfluß hat auf Zellgewebe, das sich schnell entwickelt.

Bei den Weizenkeimlingen, die im Weltraum schneller wuchsen, konnte ein Einfluß der Schwerkraft auf die Verteilung der Wuchsstoffe nachgewiesen werden. Der Wurzelkeim verlor die Orientierung im Satelliten. Die Stärkekörnchen in den Zellen schwebten schwerelos durchs Zellplasma, statt, wie auf der Erde, sich am Boden der Zelle zu sammeln. Diese Anhäufung am Zellgrund, so nehmen die Botaniker jetzt an, sagt den Pflanzen auf der Erde, in welche Richtung die Wurzel, in welche der Sproß zu schicken ist.

Desorientiert waren im Biosatelliten die Ampelpflanzen Tradescantia, die während des Raumfluges in Abständen von zehn Minuten photographiert wurden. Blätter lehnten sich eng an den Stengel, verdrehten sich, sanken zusammen, und die Pflanzen sahen vier Stunden nach dem Start kraftlos und welk aus.