Der ägyptische Staatspräsident ist seit geraumer Zeit darum bemüht, die Vergangenheit des verlorenen Nahost-Krieges zu bewältigen:

Der amerikanischen Zeitschrift „Look“ gestand Nasser ein, er habe seine Beschuldigung, die USA hätten zugunsten Israels militärisch in den Konflikt eingegriffen, auf Grund falscher Anschuldigungen erhoben.

Vor einem Revolutionsgericht läuft ein Schauprozeß gegen den ehemaligen Kriegsminister Badran und 53 hohe Offiziere. Anklage: Putschversuch gegen Nasser.

Hohe Offiziere (vor allem der Luftwaffe) wurden von einem Militärgericht wegen Fahrlässigkeit in der Kriegsführung und -vorbereitung zu Strafen bis zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt.

Auf der Anklagebank saß in den Augen, der Armee freilich auch Nasser selbst. Vom linken Flügel der ägyptischen Staatspartei aufgeputscht, demonstrierten die Arbeiter im Kairoer Vorort Heluan gegen die „milden Urteile“. In Kairo und Alexandrien schlossen sich Schüler und Studenten an, die alsbald politische Forderungen erhoben. Die Polizei wurde in Straßenschlachten verwickelt, viele Demonstranten wurden verwundet oder verhaftet, die Universitäten machten zu.

Eingekeilt zwischen der konservativen Armeeführung und der progressiven Spitze seiner Partei trat Nasser die Flucht nach vorn an: In einer Rede warnte er am vorigen Wochenende vor einer „reaktionären Partei, die die Macht an sich reißen will“, und schwor: „Wir werden ohne Rücksicht auf den Preis jeden Fußbreit besetzten arabischen Landes befreien.“