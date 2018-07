Von Joachim Wagner

Berlin

Im letzten halben Jahr redeten sie nicht mehr miteinander: die Wirtin und ihr möblierter Herr; sie frühstückten nicht zusammen und holten keine halben Pfunde Margarine mehr füreinander. Dabei war im ersten halben Jahr ihres einjährigen Zusammenlebens im zweiten Stockwerk eines großbürgerlichen Etagenhauses aus Wilhelminischer Zeit im Berliner Stadtteil Friedenau alles gutgegangen. Man arrangierte sich, wohl weil die Neugierde am neuen Mieter oder an der neuen Umgebung die so unterschiedlichen Temperamente im Zaume hielt.

Sie war eine kleine rundliche Frau, ungefähr 70 Jahre alt, das Haar von fahlem Altersblond und überwiegend mit Lockenwicklern bestückt. Ihr Mann war im Krieg gefallen. Sie lebte von einer Kriegshinterbliebenenrente und dem Vermieten von zwei Zimmern ihrer 3 1/2-Zimmer-Wohnung. Mit diesem Geld versuchte sie auch, die ehemals hochherrschaftlichen Räume vor dem Verfall zu bewahren, was ihr jedoch nicht gelang. Von den Zimmerdecken rieselte es.

Dennoch vermochte sie noch einige Glanzpunkte in ihre etwas abgetakelte Welt zu setzen. Allabendlich nahm sie, nachdem sie zuvor ein Kleid in griechischem Stil mit einem tiefen Rückendekolleté angelegt hatte, an ihrem Klavier Platz und sang lautstark Arien. Sie hatte auf der Opernbühne nicht reüssiert, war ihrer Leidenschaft aber treu geblieben.