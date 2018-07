Inhalt Seite 1 — Protokoll eines Versagens Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Strafgefangene verbüßte eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zwei Wochen wegen räuberischer Erpressung. Die Gefängnisleitung brachte ihn zusammen mit zwei weiteren Strafgefangenen in einer Einmannzelle unter. Die Zelle hatte einen Rauminhalt von 23,45 cbm. Sieht man davon ab, daß der wirklich zur Verfügung stehende Raum noch durch Einrichtungsgegenstände verringert wurde, so entfiel auf jeden der drei Strafgefangenen ein Raumanteil von 7,82 cbm. In der Zelle befand sich ein durch keine Trennwand abgeschirmter Abort. Jeder der drei Strafgefangenen mußte seine Notdurft vor den Augen der anderen verrichten. Ein Luftschacht oder eine Entlüftungsanlage war nicht vorhanden. Der Raum konnte lediglich durch das Zellenfenster gelüftet werden. In der Zelle nahmen die Strafgefangenen auch ihre Mahlzeiten ein.

Diese Schilderung ist keinem Horror-Roman entnommen. Sie beschreibt weder ein mittelalterliches Verlies noch ein modernes KZ. Ihr Gegenstand ist eine Gefängniszelle in der Bundesrepublik im Jahre 1967. Das Gefängnis befindet sich in Nordrhein-Westfalen, einem der bisher reichsten Länder des Bundes. Enthalten ist der Bericht in einem Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm (OLG Hamm 1 VAs 12/67). Darin wird die Unterbringung des Strafgefangenen in der Einmannzelle auf dessen Beschwerde als rechtsstaatswidrig aufgehoben. Der Beschluß ist in der deutschen Strafrechtsgeschichte bisher ohne Beispiel.

Der Leiter der Strafanstalt hatte die Dinge, die da kommen würden, vorausgeahnt. Er halte die Beschwerde für „nicht unbegründet“, hatte er in einer beigefügten Stellungnahme vermerkt. Diesem Eingeständnis hatte er hinzugefügt, er sehe sich wegen Überbelegung der Anstalt zu einer anderen Anordnung nicht in der Lage.

In seinem Aufhebungsbeschluß betont das Oberlandesgericht, die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe dürfe unter dem Grundgesetz die Menschenwürde nicht antasten und sonstige Grundrechte nicht weiter einschränken, „als es mit der Freiheitsentziehung und ihrem Zweck zwangsläufig verbunden ist“. Das Gericht weist darauf hin, daß selbst die gewiß nicht großzügige Strafvollzugsordnung von 1940 für den gemeinsamen Aufenthalt von Strafgefangenen bei Tag und Nacht einen Rauminhalt von mindestens 16 cbm für jeden Strafgefangenen vorsieht. Für noch unerträglicher als die außerordentliche Raumenge hält das Gericht jedoch die sanitären Verhätnisse der Zelle. Was die Richter hierzu in nüchterner Juristensprache sagen, verdient eine wörtliche Wiedergabe. Der Beschluß wird hier zu einer Anklage gegen alle, die in Deutschland für diese Art von Strafvollzug verantwortlich sind: die Landesregierungen, die Landesparlamente und alle, die in Kenntnis solcher Zustände jahrelang geschwiegen haben.

Die Zelleneinrichtung, so heißt es im Beschluß, bringe es mit sich, daß ein Gefangener, der „sein Bedürfnis verrichtet, der Beobachtung durch die übrigen Gefangenen ausgesetzt ist, so in eine entwürdigende Lage versetzt wird und (daß) andererseits die übrigen Gefangenen bei den engen Verhältnissen in der Zelle die Verrichtung des Bedürfnisses fast notwendigerweise mit ansehen müssen, dadurch belästigt werden und Ekelreaktionen in ihnen erzeugt werden können, zumal in der Zelle auch Mahlzeiten eingenommen werden“. Das Gericht erklärt diese Art des Strafvollzugs, die jedem von uns zustoßen könnte, für „insgesamt unwürdig, erniedrigend und ... gleichzeitig (für) eine Mißachtung des Betroffenen, auch wenn sie noch nicht zu erkennbaren Gesundheitsschädigungen geführt hat“. Auchder Strafgefangene habe unter dem Grundgesetz einen Anspruch „auf die Achtung seiner Persönlichkeit und damit seiner Würde. Die Straftat beraubt ihn seiner Würde nicht, sie ist ihm angeboren und unverlierbar“.

Bei drohender Überbelegung, so folgert das Gericht, können Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsbehörden sich nicht damit herausreden, ihnen stehe kein ausreichender Raum zur Verfügung. Vielmehr müsse die Vollstreckungsbehörde notfalls die Aufforderungen zum Antritt zumindest der kurzfristigen Freiheitsstrafen zurückstellen.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts hat zur spektakulären Anordnung eines „Vollstreckungsstopps“ in Nordrhein-Westfalen geführt. Von der Mitschuld an den katastrophalen Verhältnissen in ihren Gefängnissen wird sich die Landesjustizverwaltung hierdurch ebensowenig befreien können wie das zuständige Landesparlament. Beiden waren die menschenunwürdigen Zustände in ihrem Landesstrafvollzug seit langem bekannt. Beide wußten, daß hier „seelische und körperliche Menschenquälerei betrieben“ und „jeder Ansatz zu sozialer Wiedereingliederung im Keime zerstört“ wurde (so der Heidelberger Strafrechtler Eberhard Schmidt in einer Anmerkung zum Beschluß des Oberlandesgerichts).