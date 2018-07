Von Hagen Angermann

Mitte Februar schlug der baden-württembergische Kultusminister Wilhelm Hahn in Bad Boll der Kultusministerkonferenz vor, an den deutschen Hochschulen statt des bisher üblichen Semestersystems das Trimestersystem einzuführen. Die wenig später zusammentretende Westdeutsche Rektorenkonferenz wischte den Vorschlag als „undiskutabel“ vom Tisch. Undiskutabel aber erscheint uns der Vorschlag keineswegs; und tatsächlich deuten einige spätere Äußerungen einzelner Rektoren darauf hin, daß die Reaktion nur darum so schroff ausfiel, weil man über die Einzelheiten des Vorschlags unzureichend informiert war. Unser Autor Hagen Angermann, Assistent am Alfred-Weber-Institut für Sozial- und Staatswissenschaften der Universität Heidelberg, hatte vor zwei Jahren eine erste Studie zur Einführung des Trimestersystems vorgelegt und gehört (neben den Generalsektretären des Wissenschafts- und des Bildungsrates sowie der Rektorenkonferenz und einem Vertreter der Kultusministerkonferenz) zu dem Ausschuß, der ein detailliertes Gutachten zu dem Trimestervorschlag ausarbeiten soll.

Seit Jahren wird über die Überfüllung der Hörsäle, Übungsräume und Labors an den deutschen Universitäten geklagt. Gebannt blicken Minister, Lehrkräfte und Studenten auf die Berechnungen des Wissenschaftsrates und anderer Institutionen, die uns ein Anwachsen der Studentenzahlen von heute etwa 250 000 auf fünf- bis sechshunderttausend im Jahre 1980 prophezeien.

Um eine derartige Nachfrage nach Studienplätzen zu befriedigen, müßten die Aufnahmekapazitäten der deutschen Hochschulen um fast hundertfünfzig Prozent erhöht werden. Mit anderen Worten: Neben den unvermeidbaren Mehraufwendungen für Lehrpersonal und so fort müßten zusätzliche Studienplätze für mehr als dreihunderttausend Studierende finanziert werden. Die dafür notwendigen Bauinvestitionen übersteigen mit großer Sicherheit die Möglichkeiten der Länder in der nächsten Dekade.

Selbstverständlich sind diese Erkenntnisse auch den Verantwortlichen für das Hochschulwesen geläufig, und erste Maßnahmen zur Bewältigung der „Studentenexplosion“ sind bereits eingeleitet. Geht man aber davon aus, daß ein genereller Numerus clausus oder drastische Studienzeitbeschränkungen als systemwidrig abzulehnen sind, so bringen die vorgeschlagenen Maßnahmen nur wenig Erleichterung. Der baden-württembergische „Hochschulgesamtplan etwa schlägt die Einführung von Kurzstudiengängen vor, um das Massenproblem zu lösen. Trotzdem ergibt sich auf Grund des unterstellten Berechnungsmodells für 1980 eine Zahl von etwa 480 000 Studierenden für die Bundesrepublik, die auf etwa 525 000 ansteigt, wenn man die wenig realistischen Kalkulationen (alle Ab- und Übergänge finden zum frühstmöglichen Zeitpunkt statt) modifiziert.

Eine wirkliche Entlastung brächte jedoch die von Professor Hahn auf der Kultusministerkonferenz in Bad Boll vorgeschlagene Umstellung auf das Trimestersystem.

Heute dauert der Vorlesungsbetrieb an den deutschen Universitäten etwa 28 Wochen im Jahr (17 Wochen Wintersemester, 13 Wochen Sommersemester minus zwei Wochen Weihnachts- und andere Ferien). In der restlichen Zeit bleiben die räumlichen Lehrkapazitäten mehr oder weniger ungenutzt. Es wäre aber möglich, bei einer Unterteilung des Kalenderjahrs in drei Studienabschnitte (Trimester) von je 14 Wochen Dauer im Idealfall in den vorhandenen Räumlichkeiten bis zu fünfzig Prozent mehr Studierende zu unterrichten. Der Universitätskalender hätte dann etwa folgendes Aussehen: 3. Januar bis 10. April (Frühjahrstrimester); 25. April bis 31. Juli (Sommertrimester); 16. September bis 20. Dezember (Herbsttrimester). Dazwischen liegen Kurzferien und sechswöchige Sommerferien.