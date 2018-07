Inhalt Seite 1 — Weltausstellung 1750 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Mario Wandruszka

Wie das wohltut, nach langer Zeit wieder einmal die große Encyclopedie von Diderot und D’Alembert zur Hand zu nehmen und auf gut Glück darin zu lesen! Ein wagemutiger Stuttgarter Verleger hat die fünfunddreißig Bände der ersten Auflage (1751 bis 1780) in einer mustergültigen, ebenso gut lesbaren wie handlichen Faksimileausgabe herausgebracht, die Dank und Bewunderung verdient:

„Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Metiers“; Faksimile-Neudruck der Originalausgabe von 1751–1780; Friedrich Frommann Verlag (Günther Holzboog), Stuttgart; 35 Bände, nur komplett 5180,– DM.

Ein gewaltiges Werk: In ihm sind vor zweihundert Jahren die Europäer sich einer Bewegung bewußt geworden, die seitdem in wachsender Beschleunigung die ganze Menschheit erfaßt hat. Denis Diderot, der Handwerkersohn aus Langres in der Champagne, hat seine hundertachtundsiebzig Mitarbeiter – unter ihnen die besten Köpfe der Zeit – zu diesem Gemeinschaftswerk zusammengeführt. Viele der wichtigsten Beiträge hat er selber geschrieben. Voltaire und Rousseau haben seit langem ihren Platz in der europäischen Geistesgeschichte. Diderot, diesen von der Leidenschaft des Denkens besessenen Menschen, lernen wir erst heute richtig kennen – er ist von den dreien der unruhigste, widerspruchsvollste, genialste, modernste Geist.

Die „Encyclopedie“ sollte eine Zusammenfassung des gesamten Wissens der Zeit sein, eine Art „Weltausstellung 1750“. In zwölf Tafelbänden sind auf Kupferstichen (im Faksimiledruck meisterhaft wiedergegeben) die Techniken aller Künste und Handwerke dargestellt – am Vorabend der industriellen Revolution, die sich bereits ankündigt.

Ein universales „System der menschlichen Kenntnisse“ steht dem ganzen Werk voran. D’Alembert, der Mathematiker, erläutert es in seiner berühmten Vorrede: Es ist nur eines von vielen möglichen Systemen, von denen jedes seine besonderen Vorzüge und Nachteile haben kann. „Das allgemeine System der Wissenschaften und der Künste ist eine Art Labyrinth, ein verschlungener Weg, den der Geist einschlägt, ohne die genaue Richtung zu kennen, die er zu verfolgen hat.“

Dieser Mathematiker läßt keine Gelegenheit vorübergehen, um zu erklären, daß le goût des systemes, die Lust am System, die Systemsucht, den menschlichen Geist in die Irre führt. Eine ausführliche Kritik des Systemdenkens gibt er in dem Artikel ,,Système“. Durch die verschiedensten Beiträge dieses Gemeinschaftswerkes, das doch ein umfassendes System des Wissens zu bieten unternimmt, zieht sich wie ein roter Faden durch die Verurteilung des esprit de système.