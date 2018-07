Das Orakel von Delphi, Kassandra, Nostradamus sowie Kartenhexen, Astrologen, Wahrsager – Propheten. Mitunter fehlte es ihnen an Achtung, doch selten an Mißachtung. Die Magie des Kaffeesatzes und seiner Anverwandten war immer schon bedeutend, wie er auch beschaffen war. Heute freilich, heute wird er in wissenschaftlichen Instituten wissenschaftlich aufbereitet und gedeutet. Selbstverständlich, daß die komplizierte Gesellschaft der Menschen Planung, manchmal ins Ungewisse, nötig hat. Selbstverständlich auch, daß man gern wissen will, wie’s in dreißig, fünfzig, hundert, tausend Jahren aussehen wird (kann, soll). Manchmal allerdings schießt die Phantasie ins Kraut, und dann hängen die dünnen Blüten hilflos am Stengel herab. Pflücken wir ein paar. Professor Dr. Horst Wagenführ vom Institut für wirtschaftliche Zukunftsforschung hält sie uns in der Zeitschrift für schöneres Wohnen vor die Nase, damit wir an der Zukunft des Bauens und Wohnens schnuppern. Seine Visionen (unter anderen) lauten:

"Symmetrisch gebaute Kisten- und Klotzhäuser, womöglich in Reihen angeordnet, wird man in Zukunft als langweilig empfinden. Rundformen werden vordringen, die Vorherrschaft des rechten Winkels, auf den noch Le Corbusier ein Gedicht verfaßt hat, wird gebrochen sein." – "Das Wohnhaus schlechthin wird es allerdings nicht geben; man wird vielmehr eine Vielzahl von Haus- und Wohnungsformen vorfinden und daraus seine Wahl treffen können." – "Auch Häuser und Wohnungen, völlig aus Glas gefertigt, sind möglich." – "Das transparente Material Glas steht als ein Symbol für die Zukunft! Viel Licht und Sonne ist eine weitere Devise modernen Wohnens und Bauens." – "In den verschiedenen Zimmern sind Schalter, Steckdosen, Drucktasen und Klingelknöpfe angebracht." – "Im Haus herrscht Zeitpräzision. Elektrische Uhren gehen auf die Sekunde genau." – "Ein festes Element bildet der meist eingebaute Wandschrank, der zu jedem Möbel paßt. Er ist betont schlicht, besteht aber aus edlem Holz. Auch farbige Lackausführungen sehen gut aus... Die Schrankwand hat besondere Fächer für Luxusbücher." – "Wir werden in Zukunft schöner wohnen als bisher." – "Größe und Einrichtung (des Schlafzimmers) richten sich nach dem Typ des Schläfers. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß es zwei Schlaftypen gibt..." – "Die Küche wird schon in naher Zukunft ein rechter Tummelplatz der modernen Technik werden ... Alle Apparate und Vorrichtungen sind auf die Arbeitsweise der Hausfrau eingestellt... So wird die funktionsgerechte Arbeitshöhe 85 Zentimeter sein, damit die Hausfrau sitzend wie stehend arbeiten kann." – "Die elektrische ... Geräteausstattung wird zur Entwicklung eines Universalapparates, der sogenannten Küchenmaschine, führen... Er kann folgende Arbeiten ausführen: schneiden, schnitzeln, rühren, kneten, schlagen, emulgieren, quirlen, mahlen, reiben, mixen und zentrifugieren."

Man liest, man staunt, man fragt: Schwindeln die Kalender? Ist 1968 für den Forscher 1918 und für die, die das alles samt "sogenannter Küchenmaschine" schon seit Jahren haben, gar 2018? Vielleicht gehen Kalender nicht wie die elektrischen Uhren der Zukunft "auf die Sekunde genau", vielleicht sollte man aber auch die Zurückhaltung aufgeben und raten: die Gegenwart zu studieren, ehe man an der Zukunft bastelt.

Doch immerhin ist eines neu im Katalog des Wohnens im Futur: der kleine Geigerzähler, mit dem die Hausfrauen prüfen können, "ob die von ihnen gekauften Nahrungsmittel, etwa Fischkonserven aus dem Pazifik ... frei von Radioaktivität sind..." Manfred Sack