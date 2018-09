Inhalt Seite 1 — Brundages Schlacht für Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Amerikaner Arthur D. Morse veröffentlicht in seinem neuen Buch „White Six Million Died“ die erste lückenlose Dokumentation über die Boykottbestrebungen und die endgültige Teilnahme der Amerikaner bei den Berliner Olympischen Spielen von 1936. Diese Vorgänge erinnern an jüngste Vorfälle: an die Kontroversen um die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees, die Südafrikanische Union zu den Spielen von Mexiko zuzulassen.

Im November 1933 nahm die „Amateur Athletic Union“ der Vereinigten Staaten fast einstimmig einen Antrag an, die Olympischen Spiele der Nazis zu boykottieren, falls den deutschen Juden nicht dieselben Teilnahmerechte eingeräumt würden. Dieser Beschluß stieß auf den Widerstand des amerikanischen Olympischen Komitees, das damals unter dem Vorsitz des Geschäftsmanns Avery Brundage stand. Brundage wollte die Spiele nicht „durch eine Belanglosigkeit, wie religiöse Verfolgung“ (Morse) gefährden. Nach der Weigerung der „Amateur Athletic Union“ versicherten ihm die drei deutschen Mitglieder des IOC, daß es keine Diskriminierung in der Auswahl und Behandlung der deutschen Olympia-Teilnehmer geben werde.

1934 reiste Brundage nach Deutschland, um sich persönlich über die Lage zu informieren. Bei seiner Rückkehr, so schreibt Morse, beruhigte er sein Olympisches Komitee: Die deutschen Juden seien mit ihrer Behandlung zufrieden, meldete er. Da sich das US-Komitee nicht in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einmischen wollte, nahmen die Amerikaner die Einladung für Berlin an.

Im April 1935 informierte Hitlers Minister Frick die Weltpresse, daß die Zeit gekommen sei, den deutschen Juden ihre Staatsangehörigkeit abzuerkennen. Trotzdem versicherte Brundage seinem Komitee erneut, daß die jüdischen Sportler nicht diskriminiert würden; sie könnten an allen Wettkämpfen als gleichberechtigte Partner teilnehmen. Auch als der neue Präsident des amerikanischen Leichtathletikverbandes, Richter Mahoney, die Boykottabsicht seines Klubs wiederholte, erklärte Brundage, daß „er weder rassische noch religiöse Gründe kenne, warum die Vereinigten Staaten nicht eine Mannschaft nach Berlin senden sollten“.

Als die jüdische Hochspringerin Grete Bergmann bei den Deutschen Meisterschaften teilnehmen wollte, wurde ihre Nennung mit der Begründung zurückgezogen, sie sei nicht Mitglied des Württembergischen Landesverbandes. Dies konnte sie nicht sein, weil dieser Verband keine Juden zuließ. Für den Reichssportkommissar war dies keine Verletzung des Versprechens, das Brundage gegeben worden war. „Miß Bergmann war nur die sechstbeste Hochspringerin Deutschlands, wenn sie auch die beste in Württemberg war.“

Seine letzten Illusionen hätte Brundage verlieren müssen, als am 15. September 1935 die Nürnberger Gesetze verkündet wurden. Doch er ließ sich auch jetzt wieder von Dr. Lewald, dem Vorsitzenden des deutschen Olympischen Komitees, versichern, daß alle jüdischen Staatsangehörigen, die nicht mehr Reichsbürger waren, dieselben Chancen haben würden. Als Lewald, der selbst kein „Arier“ war, vorgehalten wurde, daß kein Jude Mitglied eines Sportvereins sein könnte, meinte er trocken, daß „schließlich jeder Verein das Recht besitze, sich seine eigenen Mitglieder auszuwählen. Auch der New York Athletic Club lasse keine Juden zu“. Das zweite amerikanische Mitglied des IOC, General Sherrill, meinte sogar, daß die internationalen Regeln sich mit der Auswahl, nicht aber mit den Trainingsgelegenheiten der Sportler befaßten. Er lehnte das Argument ab, daß die Verweigerung von Trainingsmöglichkeiten die olympischen Regeln verletze. Es war auch Sherrill, der öffentlich wünschte, daß „Mussolini eine Gelegenheit hätte, nach Amerika zu kommen, um dort den Kommunismus zu unterdrücken, wie er dies in Italien getan habe“.

Für den amerikanischen Athletik-Verband war jedoch die Forderung, die Spiele an einen anderen Ort zu verlegen, keine politische Frage, sondern, wie Richter Mahoney erklärte, „eine Sache der Menschlichkeit und des Christentums“. Inzwischen hatte der US-Botschafter Dodd die Lage der Juden im Sport untersuchen lassen und war zu dem Ergebnis gekommen, daß die 30 000 Juden, die in den jüdischen Sportklubs organisiert waren, keine Gelegenheit hätten, sich für die Ausscheidungskämpfe vorzubereiten. Um nachzuweisen, daß die Nazis keine Unterschiede zwischen Deutschen und Juden machten, ließ Lewald einen Brief der Reichssportführung verbreiten, in dem es hieß: Die Juden hätten sich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren können. „Der einzige Grund für diese Tatsache liegt darin, daß kein Jude in der Lage gewesen ist, sich durch sein Können für die Teilnahme an der olympischen Mannschaft zu qualifizieren.“