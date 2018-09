Von der internationalen Gold- und Währungsspekulation zunächst kurz durchgerüttelt, hat die Börse den Höhepunkt der Krise gut überstanden. Nach einer kurzen Unterbrechung haben die Aktienkurse wieder ihren Weg nach oben fortgesetzt. Denn die Gefahr einer Neuordnung der Währungsparitäten, einer Abwertung des Dollars und des Pfundes und einer Aufwertung der D-Mark, die man in Börsenkreisen vor der Washingtoner Währungskonferenz befürchtet hatte, ist vorerst gebannt.

Aber haben die Beschlüsse der sieben Notenbankpräsidenten eine Dauerlösung erbracht? So fragt man sich zweifelnd an der Börse. Die Möglichkeit einer Aufwertung wird immer noch in Erwägung gezogen: In absehbarer Zeit wird aber mit einer solchen Maßnahme, die für die deutschen Aktien zweifellos kursdrückend wirken würde, nicht gerechnet. Eher hält man es für möglich, daß Gelder der auf eine Markaufwertung spekulierenden Ausländer in die Bundesrepublik kommen und noch versuchen, zuvor an unserer Börse Geld zu verdienen. Anzeichen dafür waren unmittelbar nach der Washingtoner Tagung bereits vorhanden.

Auch von einer Erhöhung des offiziellen Goldpreises würden die Aktien profitieren, meinen die Börsianer; damit würde ein weltweites Inflationspotential geschaffen, das eine Flucht in Sachwerte, also auch Aktien, auslösen würde.

Unsicher geworden ist man an der Börse, ob die Goldspekulanten nur ihre kleinen Gewinne realisieren und das Geld in Aktien anlegen werden, was den Kursen neuen Auftrieb geben müßte. Größer wiegen demgegenüber die Befürchtungen, die amerikanischen Importrestriktionen könnten unsere Ausfuhr beeinträchtigen. Daher gerieten VW entgegen der festeren Allgemeintendenz unter Druck. P. W.