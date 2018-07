Von Haus Mayer

Man hatte voller Spannung, fast mit einiger Aufregung auf die Publikation dieses Briefwechsels gewartet. Nun liegt das Buch vor:

Hermann Hesse – Thomas Mann: „Briefwechsel“, herausgegeben von Anni Carlsson; Suhrkamp Verlag / S. Fischer Verlag, Frankfurt; 242 S., 22,– DM

und man liest die Korrespondenz mit einiger Enttäuschung.

Dies ist für Thomas Mann kein Briefwechsel einer leidvollen Freundschaft voller Ambivalenz. Die Briefe an Hermann Hesse haben nichts von der vertrauten Auseinandersetzung, die Thomas Mann brieflich mit dem Bruder Heinrich führte, der ihm auch in Zeiten höchster Spannung mehr als befreundet war, weniger aber als ein Freund. Es gibt auch im Briefwechsel des „Zauberers“ mit Hesse nicht Vorgänge wachsender Entfremdung und geistiger Spannungen wie in den Briefen an Ernst Bertram. Andererseits ist diese Korrespondenz auch kein Arbeitsdokument, wie wir es aus dem Gedankenaustausch mit Karl Kerényi kennen.

Dies hier ist – auf weite Strecken hin – ein höflicher Briefwechsel, den zwei bekannte Schriftsteller, schließlich zwei Nobelpreisträger der Literatur, miteinander führen. Sie nennen sich Freund und sind doch wohl nicht eigentlich Freunde: was keinem von ihnen entgeht, selbst wenn Thomas Mann gelegentlich eine Postkarte an Hermann und Ninon Hesse mit der Anrede „Liebe Freunde“ beginnt.

Ein einziges Mal wählt Hesse als Dank für Thomas Manns gedruckten Glückwunsch zu Hesses 70. Geburtstag eine ungewöhnliche Anrede, die er auch sogleich erläutert: „Lieber Herr und Freund. Wenn ein berühmter Mann von einem un- oder weniger berühmten als ‚Freund‘ angeredet wird, hat es für mich immer etwas Komisches. Aber wenn einmal, so ist jetzt der Anlaß da, Sie für dies eine Mal so anzureden, ich tue es in der Formel ‚Herr und Freund‘, die Jakob Burckhardt besonders respektablen und respektierten Freunden gegenüber gern benützte.“