Von Pierre Billard

In der Nacht vom 22. zum 23. Mai 1934 verstecken sich sechs Männer in einem Graben am Waldrand an der Straße nach Arcadia, Louisiana. Um 9.10 Uhr taucht ein großer Ford V 8 mit zwei Insassen auf, einem jungen Mann und einer jungen Frau, beide fünfundzwanzig Jahre alt. Die Männer schießen: tausend Kugeln in einer Minute. Die beiden Autofahrer brechen blutüberströmt zusammen, von vierundneunzig Geschossen durchbohrt.

Stumm und erbärmlich wie eine Hinrichtung ist dieses Ende eines kleinen Gangsterpaares, Clyde Barrow und Bonnie Parker. Ein langer, merkwürdiger, zufälliger Weg führte diese Provinzler des Verbrechens, diese plumpen Straßenräuber auf den Boden der Legende.

Ein Film, der beinahe nie gedreht worden, der beinahe ein französischer Film geworden wäre, der beinahe ein Mißerfolg geworden und vergessen worden wäre. Ein Film, auf den Hollywood heute stolz ist, obgleich er im Widerspruch zu allem, was Hollywood verkörpert, gedreht wurde.

Der unaufhaltsame Aufstieg von Bonnie Parker und Clyde Barrow zur Legende begann 1963 im Büro der amerikanischen Zeitschrift Esquire. Die beiden Journalisten Robert Benton (35) und David Newman (30), verantwortlich für eine Rubrik, durch die sie ziemlich bekannt wurden – wer „in“ und wer „out“ ist – hatten ein Buch über das Gangstertum gelesen, „Die Epoche Dillinger“. Die letzten Seiten fesselten ihre Aufmerksamkeit. Sie waren dem Gangster Barrow gewidmet, dem am wenigsten Berühmten und am wenigsten Strahlenden in einer Zeit, die sich durch Namen wie Dillinger, Baby Face Nelson, Ma Parker und Mitraillette Kelly auszeichnete.

Bereits 1937 ließ sich Fritz Lang für seinen Film „You Only Live Twice“ von der Geschichte des Gangsterpärchens anregen, die 1953 vom amerikanischen Fernsehen in der Sendung „Bonnie Parker Story“ mit Dorothy Provine wieder aufgenommen wurde. Gerade das Kümmerliche, Stümperhafte an Clyde Barrow und Bonnie Parker reizte Robert Benton und David Newman. Sie waren begeistert vom europäischen Film; insbesondere galt ihre Bewunderung François Truffaut und jener Stilmischung, die er mit seiner Tragikomödie „Tirez sur le pianiste“ im Gangsterfilm eingeführt hatte, sowie der Genauigkeit, mit der durch die sehr persönliche Geschichte von „Jules et Jim“ hindurch eine Epoche sichtbar wurde.

Benton und Newman fuhren nach Texas und verfolgten drei Wochen lang die Spur von Clyde und Bonnie. Sie befragten die letzten Augenzeugen ihrer armseligen Odyssee und lasen alle alten Zeitungen, die sich mit ihren Taten und Missetaten beschäftigten. Aus diesen Recherchen ging ein Drehbuch von dreihundert Seiten hervor, das sie einer unerfahrenen Produzentin aus ihrem Freundeskreis anvertrauten, Eleanor Jones, der Frau von Tom Jones.