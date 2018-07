Inhalt Seite 1 — Die Schiffskassen klingeln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Hauch Romantik von ächzenden Rahen und knatternden Segeln, der Kampf stahlharter Männer mit tosenden Gewalten, der Glanz distinguierter Exklusivität – das alles rankte sich um die christliche Seefahrt. Auch heute noch, da Windjammer und shantysummende Matrosen nur noch auf Schallplatten leben, haftet der Schiffahrt und damit der Schiffstouristik dieser Zauber an.

„In Deutschland galt es seit jeher als schick, eine Schiffsreise zu unternehmen“, verkündet Uwe Post, der Vorsitzende des Seepassage-Komitees Deutschland. Man leistete sich ja nicht nur die Erfüllung eines Traumes, man beglänzte zugleich sein Sozialprestige. Schiffsreisen, so hieß es, können sich nur gehobene Kreise erlauben. Davon möchten die Reedereien endlich loskommen.

So hat sich fast alles von Rang und Namen, was auf den sieben Meeren kreuzt, zusammengetan, um die Deutschen auf die hohe See zu locken. Das Anfang 1960 entstandene Seepassage-Komitee ist dieses Jahr zum Generalangriff angetreten. Wenn allerdings der Deutsche Reisebüro-Verband neben der Luxusreise das Schlagwort von den „VS-Reisen“ (Volksschiffsreisen für jedermann) in die Debatte wirft, quittieren es die vornehmen Komiteemitglieder mit süßsaurem Lächeln. Immerhin muß der seebegeisterte Urlauber mit einem Tagespreis von 80 bis 100 Mark rechnen, und das in der Touristenklasse; erste Klasse 20 bis 30 Prozent mehr.

„Aber“, wehrt Post sogleich ab, „das sind Preise für hochqualifizierte Schiffsreisen.“ Zu teuer? Man möge sich vorstellen, daß ein modernes Schiff täglich über 800 Kilometer zurücklegt: dann ergibt sich ein Kilometerpreis von nur zehn Pfennig.

So einfach ist das also. Und so billig. Freilich kostet eine Vierzehntage-Kreuzfahrt, so man eine angenehme Außenkabine in einem oberen Deck wünscht, dann immer noch um die 1600 bis 1700 Mark – netto

Post kontert mit seinem Konzept: Diese zehn Pfennig je Kilometer (nur für Landratten so dargestellt, der routinierte Fahrensmann rechnet in Seemeilen) schließen nicht nur die Beförderung ein „Inklusive“ heißt: moderne Unterkunft, opulente Verpflegung, vollendeter Service, Komfort, kostenlose Zerstreuung.

‚Es heißt, das Flugzeug sei unser größter Konkurrent“, lächelt der charmante, den unübertrefflichen Reedereiservice förmlich verkörpernde Uwe Post. „Das ist nicht schlüssig. Ein Flugzeug kann stets nur Transportmittel sein, nützlich für eilige Geschäftsreisende. Das Schiff aber ist ein schwimmendes Hotel oder gar ein erholsamer kleiner Kurort auf See.“