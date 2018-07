In der vorigen Woche, meine verehrten Leser, haben wir uns mit den Problemen einer Kapitalerhöhung aus der Sicht der Unternehmen beschäftigt. Heute wollen wir das gleiche Thema aus der Sicht des Sparers oder Aktienbesitzers betrachten. Ich darf Sie daran erinnern, daß wir zwischen zwei Arten von Kapitalerhöhungen zu unterscheiden haben, einmal zwischen solchen, die allein der Kapitalbeschaffung dienen, und anderen, bei denen die Absicht im Vordergrund steht, die Rendite der Aktionäre zu verbessern. Der Prototyp der renditeverbessernden Kapitalerhöhung ist die Umwandlung von Rücklagen in Aktienkapital bei Aufrechterhaltung der bisherigen Dividendenhohe. Im Börsenjargon spricht man dann von Gratisaktien. Für den Anleger eine erfreuliche Sache; er nimmt sie entgegen – und damit ist der Fall für ihn erledigt.

Anders steht es bei echten Kapitalerhöhungen, auch wenn sie zu günstigen Ausgabekursen, also im besten Falle zu 100 Prozent, vorgenommen werden. Es stellt sich hier stets die Frage, ob das Recht zum Bezug der jungen Aktien ausgeübt oder ob es verkauft werden soll. Denn schließlich müssen vom Aktionär neue Mittel aufgebracht werden, was von ihm nur verantwortet werden kann, wenn er das Unternehmen für anlagewürdig hält. Verneint er diese Frage, dann muß eigentlich die Konsequenz sein, nicht nur auf die Ausübung des Bezugsrechtes zu verzichten, sondern auch sofort die Aktien selbst zu veräußern.

Daraus ergibt sich wiederum für die Unternehmen die Notwendigkeit, vor einer Kapitalerhöhung „gutes Wetter“ zu machen. Entweder durch optimistische Zukunftsprognosen oder handfester über eine gleichzeitige Dividendenerhöhung. Dagegen ist nichts einzuwenden. Leider kommt es vor, daß vor einer Kapitalerhöhung die Dividende erhöht und danach wieder zurückgenommen wird. Solche Gesellschaften spielen mit ihrem Emissionskredit, ihre Manager verdienen nicht das Vertrauen der Aktionäre.

Wenn Sie sich nun, meine verehrten Leser, nach reiflicher Prüfung zu einer Erhöhung Ihres finanziellen Engagements, bei einer Gesellschaft durch den Bezug der ihnen angebotenen Aktien entschlossen haben, bleibt Ihnen der Blick ins eigene Konto nicht erspart. Sind Sie flüssig genug, um die jungen Aktien auch bezahlen zu können? Ist das unmöglich, dann bleibt Ihnen die sogenannte „Operation blanche“ übrig. Sie verkaufen so viele Bezugsrechte wie nötig ist, um mit dem Erlös den Bezug auf die übrigen Bezugsrechte auszuüben. Das läßt sich im Einzelfall ziemlich genau ausrechnen, Banken und Sparkassen leisten dabei Hilfestellung.

Noch eine andere Möglichkeit: Sie beziehen alle Aktien und lassen sich das erforderliche Geld als Kredit geben. So machten es in der Vergangenheit einige kommunale Aktionäre des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks (RWE). Um die Staatskassen durch Kreditzinsen nicht zu belasten, wurde das RWE veranlaßt, die jeweiligen Ausgabekurse so niedrig und die Dividenden so hoch anzusetzen, daß die Erträge aus den jungen Aktien die Kreditzinsen deckten. Dahinter stand die Absicht, den Kapitalanteil an dem Unternehmen in bisheriger Höhe aufrechtzuerhalten.

Und damit sind wir bei einem wichtigen Problem, das immer wieder zu Illusionen Anlaß gibt. Wer auf die Ausübung der auf seinen bisherigen Kapitalanteil entfallenden Bezugsrechte verzichtet, nimmt in Kauf, daß sich sein bisherigen Prozentsatz am Kapital der betreffenden Gesellschaft verringert. Diese Tatsache ist für den Kleinaktionär meist uninteressant, denn Einfluß auf die Geschäftsführung übt er in keinem Falle aus. Er verliert aber mit seinem nominellen Kapitalanteil den Besitz von Vermögensansprüchen, die er in der Gesellschaft bisher besaß. Deshalb: Wer Bezugsrechte veräußert, trennt sich von einer besonderen Art Vermögen, von Substanz. Der Gesetzgeber rechnet deshalb auch Erlöse aus Bezugsrechtverkäufen nicht zum Einkommen, sie sind daher im Gegensatz zu Dividenden steuerfrei.

Das ist auch der Grund, warum die deutschen Investment-Fonds ihren Zertifikatsbesitzern jährlich eine genaue Ertragsrechnung aufmachen müssen. Dort ist genau verzeichnet, wie sich die auf jeden einzelnen Anteil entfallende Ausschüttung zusammensetzt: aus (einkommensteuerpflichtigen) Dividenden und Zinsen, aus (steuerfreien) Bezugsrechterlösen und realisierten Kursgewinnen. Um zu hohen Ausschüttungen zu kommen, wurden die Fonds-Ausschüttungen bisher stets mit Bezugsrechterlösen und Kursgewinnen aufgefrischt. Das ist durchaus legitim. Nur muß man wissen, daß solche Ausschüttungen eben keine reine Rendite darstellen, sondern daß darin auch Substanzverkäufe enthalten sind.