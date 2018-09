Der literarische Reisebericht will – anders als der übliche Reiseführer – mehr als Informationsquelle über Länder und Leute sein. Er ist in jedem Fall ein Stück persönlicher Beobachtung, individueller Eindrucksfähigkeit, die immer wieder spürbar wird und spürbar werden muß, da ja kein sachlicher Rapport gegeben werden soll. Literarischer Geschmack und die Ambition, die zu einem solchen Geschmack gehört, bringen eine spezifische sensible Aufnahmebereitschaft zustande, eine persönliche Reizfähigkeit, die unter den reisenden Zeitgenossen immer seltener geworden ist. Schriftsteller beuten oft ihre Reiseerfahrungen in Büchern aus, die nicht dem Reisen gewidmet sind. Aber es gibt auch Autoren, die Rechenschaft von ihrer geistigen Aufmerksamkeit, ihrem Temperament, ihrer literarischen Begabung abgeben, indem sie diese Rechenschaft in Form von Notizen, Niederschriften ihres Unterwegsseins formulieren. Auf diese Weise ist eines der wenigen anspruchsvollen Reisebücher der Gegenwart bei uns entstanden:

Reise-Journal von Adolf Frisé. Sigbert Mohn Verlag, Gütersloh. 164 Seiten. 16,80 Mark.

Frisé reiste in den Jahren 1960 bis 1966 nach Südamerika (Brasilien, Mexiko, Chile), in den amerikanischen Westen, aber auch nach Moskau und Leningrad, besuchte England. Er reiste, wie viele heute reisen: mit dem Flugzeug, bei raschem Orts- und Klimawechsel. Seine Niederschriften wurden von Radiostationen, von angesehenen Zeitungen und Zeitschriften gebracht. Nun hat man sie gesammelt vorliegen. Man könnte sie als ein Stakkato der Aufmerksamkeit bezeichnen, wie sie nur der moderne Reisende, gleichsam mit dem zeitraffenden Blick, mit der Fähigkeit zu einem Höchstmaß an momentaner Wahrnehmungsbereitschaft aufbringen kann. Adolf Frisé notiert überall die illuminierte Oberfläche, ein Geflimmer von Eindrücken, die beim Lesen faszinieren und zu einer geradezu euphorischen Teilnahme bei der Lektüre verführen. Dennoch hat man nie den Eindruck von Hast und Nervosität, von Schnelligkeit des Niederschreibens, vielmehr das Gefühl, daß hier ein durchdringender Blick für soziale, humane, topographische Zusammenhänge, für den empfindlichen Konnex am Werke ist. Das eigentümlich Aufenthaltlose des modernen Reisens ist hier literarisch sublimiert worden. Die scheinbar regellosen, zufälligen Stichwörter, die von Städten, Landschaften, europäischen und tropischen Prospekten gegeben werden, ordnen sich zu einem Bündel von Erinnerungen. Und mittels dieses Ordnungsprozesses wird aus einem Reisebuch üblichen Zuschnitts bei Frisé ein Kunstwerk, das heißt, etwas Gefiltertes, Stilisiertes. Man merkt schon sehr schnell, wie sehr das „Reise-Journal“ vom Prosastil seines Verfassers lebt. Das Liquide, rhythmisch äußerst Bewegliche der Sprache – des Sprechens und Notierens – bewährt sich an den unterschiedlichsten Objekten: in Bogotá oder Quito wie auf dem Leningrader Newski Prospekt. Reise-Augenblicke wie ein unaufhörliches Surren von Schnappschüssen.

Karl Krolow

Die Türkei, bisher und noch lange ein Land für Entdeckungsreisen einzelner, wurde an seinen Küsten mit ausländischer Hilfe touristisch erschlossen, und auch der Süden ist in diesem Jahr zum erstenmal mit Nachdruck in den Programmen der deutschen Reiseunternehmen verzeichnet. Seit langem erwartet, erschien nach dem umfassenden „Baedeker Autoreiseführer Türkei“, der mit seinen Zufahrtsrouten durch Österreich, Jugoslawien und Griechenland und Anschlußstrecken durch Syrien und Jordanien nach Jerusalem bisher konkurrenzlos war, der neue

Blaue Führer Türkei, Hachette, Paris (Auslieferung Zumsteins Landkartenhaus, München), in deutscher Sprache von Robert Bonlanger, Margarete Stillger und Franz Melichar; 707 Seiten, Karten, Pläne, Grundrisse. Preis: 29,80 Mark.

Praktischer Ratgeber, Nachschlagewerk und Bildungsbuch für Kenner und Anfänger – die bewährte Methode, dem Reisenden ein Land zu erschließen, wird beibehalten, Sachverstand und Genauigkeit sind bestechend, selbst Lektionen über den türkischen Kaffee und den Tabak wurden nicht vergessen. EM