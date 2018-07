Von Uwe Nettelbeck

Lüneburg

Im November 1962 sei es passiert, sagt das Mädchen, in einem Volkswagen, auf dem Rücksitz, der Polizist sei es gewesen, mit Gewalt, sie habe sich gewehrt nach Kräften, doch vergeblich, Aber das sagte das Mädchen zum erstenmal, als es schon im sechsten Monat und nichts mehr zu verbergen war, als auch der Trick mit den brav verbrauchten Mutter nicht mehr verfing, mit dem es die Mutter sechs Monate lang täuschte.

Im November 1962 sei gar nichts passiert, sagte der Polizist, er werde sich doch nicht an Nachbars noch nicht fünfzehnjähriger Tochter vergreifen und schon gar nicht mit Gewalt.

Mal sehen, was war, sagten die Richter in Lüneburg, als die Eltern des Mädchens kamen und den Polizisten anzeigten. Es war wohl doch nichts, sagten sie in der vergangenen Woche und sprachen den Polizisten von der Anklage der vollendeten Notzucht frei. Es sei jetzt sicher, sagten sie, daß noch nicht einmal sicher sei, ob zwischen dem Polizisten und dem Mädchen überhaupt etwas war.

Was soll man sagen, wenn sich eine Affäre wie diese schon fast sechs Jahre lang hinschleppt, davon fast vier vor Gericht?

Dreimal wurde die Sache verhandelt. Zum erstenmal im Mai 1964. Es sei wohl besser, sagten und beschlossen die Richter damals, einen Sachverständigen aufzufordern, sich der verzwickten Sache wissenschaftlich anzunehmen. Sie setzten das Verfahren ab und den Polizisten fest, denn sie wollten Licht in den schon damals fernen November tragen und sich nichts verdunkeln lassen.