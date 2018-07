Die Münchner nutzen ihren neuen Fernsehturm (Olympiaturm) als Zentrum für kulinarische Genüsse. Der zweithöchste Turm Mitteleuropas beherbergt drei Restaurants. Am Fuße des Turmes ißt man gutbürgerlich in einer Ausflugsgaststätte im Münchner Stil. In 182 Meter Höhe genießen Feinschmecker internationale Spitzengerichte und ein wechselndes Panorama, denn das Restaurant dreht sich in drei verschiedenen Geschwindigkeiten um die eigene Achse. Ganz oben schließlich, auf dem Niyeau der Aussichtsplattformen, gibt es leichte, preiswerte Kost in einer Imbißstube. Einen europäischen Geschwindigkeitsrekord halten die Fahrstühle des Olympiaturms: in 32 Sekunden sausen sie 189 Meter hoch (Stundenkilometertempo 20).