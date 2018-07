Sehr sehenswert:

„Ein Liebesfall“. Von Dušan Makavejev. Eingelassen in Vorträge eines Sexual- und eines Kriminalwissenschaftlers, durchsetzt mit revolutionären Liedern und Filmbildern der ganz private, gesellschaftlich scheinbar irrelevante Fall zweier Menschen, die von ihren verwirrten Gefühlen und blinden Instinkten ins Unglück getrieben werden. Am negativen Gegenbeispiel demonstriert der junge jugoslawische Regisseur seine „Idee, daß wir, wenn wir in eine neue, menschlichere und glücklichere Gesellschaft marschieren wollen, nicht in Bataillonen, sondern in Paaren gehen müssen“.

„Liebelei“ und „Lola Montez“. Gleichzeitig erschienen in Wiederaufführungen die schönsten der wenigen Filme, die Max Ophüls in seiner Heimat realisiert hat, im Abstand von 23 Jahren und 17 Filmen des Exils. Von den technischen Neuerungen des Tonfilms und des farbigen Cinemascopefilms machte Ophüls Gebrauch, um die Welt des Theaters zu verdoppeln und zu verfremden.

„Negresco**** – Eine tödliche Affaire“ und „48 Stunden bis Acapulco“, von Klaus Lemke. „Die Stunde des Wolfs“, von Ingmar Bergman. „La Chinoise“, von Jean-Luc Godard. „Die Nonne“, von Jacques Rivette. „Belle de Jour – Schöne des Tages“, von Luis Buñuel. „Der zweite Atem“, von Jean-Pierre Melville. „Der Start“, von Jerzy Skolimowski. „Tanz der Vampire“, von Roman Polanski. „Bonnie und Clyde“, von Arthur Penn. „Tote schlafen fest“, von Howard Hawks.

Sehenswert:

„Zur Sache, Schätzchen“, von May Spils. „Kuckucksjahre“, von George Moorse. „Mit Eichenlaub und Feigenblatt“, von Franz-Josef Spieker. „Der Dieb von Paris“, von Louis Malle. „Hier hast du dein Leben“, von Jan Troell. „Protest“, von Karel Reisz. „Kaltblütig“, von Richard Brooks. „Der Schnüffler“, von Gordon Douglas. „Gunn“, von Blake Edwards. „Warte, bis es dunkel ist“, von Terence Young. „Der Unbeugsame“, von Sidney Lumet.

Im Fernsehen: