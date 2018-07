Inhalt Seite 1 — Frischer Wind in der SPD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Günther Müller (Hrsg.): „Die Zukunft der SPD. Sozialdemokratische Konzeption für die Zukunft“; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 179 Seiten, 9,80 DM.

Rechtzeitig zum sozialdemokratischen Parteitag in Nürnberg hat die junge Mannschaft der Partei, die jetzt oder in den kommenden Jahren in die oberen Führungspositionen einrücken will, ihre Perspektiven für die Jahre 1970 bis 1980 formuliert. Unter den Autoren dieses Buches sind neun Bundestagsabgeordnete, zwei Landtagsabgeordnete, ein Journalist, ein wissenschaftlicher Assistent und ein Studentenführer. Der älteste ist 46, der jüngste 25 Jahre alt. Man trifft auf Namen, die sich in den letzten Jahren bereits einer breiteren Öffentlichkeit eingeprägt haben, wie etwa den Rechtsexperten Müller-Emmert aus Kaiserslautern, den Frankfurter Gewerkschaftsfunktionär Matthöfer, den Europa-Experten Apel aus Hamburg.

Allen Autoren gemeinsam ist die Neigung zum Pragmatismus, zum Realismus in der Politik. Von Ideologie ist wenig zu spüren, Marx, Lassalle und Bebel kommen eigentlich nur noch in der Einleitung vor, wo sie aus historischen Gründen schlecht übergangen werden konnten. Um so mehr wird das Godesberger Programm zitiert, aber selbst bei diesen Zitaten kann man sich gelegentlich nicht des Eindrucks erwehren, als geschehe es nur noch der Vollständigkeit halber.

Die vorgetragenen Gedanken zur Deutschland- und Wehrpolitik, zu den Fragen der Wirtschaft, des Verkehrs, der Landwirtschaft, zur Sozial-, Justiz- und Bildungspolitik sind eigenwillig, zuweilen auch kühn formuliert. An innerparteilicher Kritik birgt das Büchlein wenig; sie war vom Thema her auch nicht zu erwarten.

Wie ein Kommentar zu den jüngsten Vorfällen in Berlin und dem recht gespannten Verhältnis zwischen Partei und außerparlamentarischer Opposition lesen sich freilich die Anmerkungen Erdmann Lindes, des Vorsitzenden vom Sozialdemokratischen Hochschulbund. Mehr als einmal konstatiert er „Mangel an innerparteilicher Demokratie“, stellt er die Tabuscheu der Genossen an den Pranger, beklagt er ihren – gefährlichen Provinzialismus, mit dem sie immer noch den Problemen der Dritten Welt gegenübersteht. Und beinahe verzweifelt beschwört er die Spitzen der Partei – denn an wen sonst sollte dieser Appell sich richten –, doch ja nicht den politisch engagierten Teil der studentischen Jugend der Konkurrenz des Sozialistischen Studentenbundes und seiner Varianten zu überlassen, damit das kritische Potential der Studenten zur parteipolitischen Potenz werden könne. „Die Sozialdemokratische Partei selbst wiederum wird sich entscheiden müssen, ob sie die Unbequemlichkeit kritischer Mitarbeiter riskieren will“ und „Auch innerhalb einer Partei muß Platz für die Darstellung und Diskussion von Alternativen sein.“

Auf das Unbehagen der rebellierenden Jugend mit dem Establishment, ihr Gefühl der Ohnmacht und Abhängigkeit von unkontrollierbaren Kräften reagiert auch der Bundestagsabgeordnete Hans Matthöfer, der keinen Zweifel daran aufkommen läßt, daß die Demokratisierung unserer Gesellschaft noch nicht damit beendet sein kann, wenn, entsprechend dem Godesberger Programm, der Arbeitnehmer aus einem Wirtschaftsuntertan zum Wirtschaftsbürger geworden ist. Er versteht Mitbestimmung als antiautoritäres Prinzip, also auch „Mitbestimmung der Kinder, in der Familie – der Schüler in den Schulen – der Studenten in den Hochschulen – der Laien in der Kirche“.

Bemerkenswert sind die Vorschläge des zeitungswissenschaftlichen Assistenten Peter Glotz zur Diskussion um Pressekonzentration und Meinungsfreiheit. Er wirft dem Bundestag vor, daß er mit Subventionen für kleine und mittlere Tageszeitungen nur die Gemüter verwirre, jedoch weder die Konzentration aufhalten noch die Informationsfreiheit schützen werde. „Nicht die Vielfalt der Zeitung ist sicherzustellen, sondern die Vielfalt in der Zeitung.“ Weder der Enteignungsvorschlag noch eine Auflagenbegrenzung, werde das Problem lösen, letztere sogar den journalistischen Leistungswettbewerb behindern. Sein Patentrezept: Presseausschüsse in den Bundesländern sollen dafür sorgen, daß die monopolistische Presse allseitig berichtet. Entsprechend sollte man auch bei Funk und Fernsehen auf „innere Pluralität“ achten.