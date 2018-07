Was tut sich an der Ostseeküste im Frühjahr 1968? Die Antwort gibt Otto Scharein, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Vereinigung der Ostseebäder, Vorsitzender des Werbeausschusses im Fremdenverkehrsverband Schleswig-Holstein und Kurdirektor von Travemünde. Die Antwort ist kurz: „Viel.“ Nach einer Atempause fügt er hinzu: „Außergewöhnlich viel.“

Tatsächlich sind die Hoffnungen, die Saison in den Badeorten zwischen Glücksburg und Travemünde an Schleswig-Holsteins Ostseeküste verlängern zu können, im letzten Jahr größer geworden, und die staatlichen Mittel zur Förderung des Fremdenverkehrs, die jahrelang nur spärlich zugeteilt wurden, fließen nun reichlicher. Hauptanziehungspunkt: das Meerwasserschwimmbad.

Der Optimismus ist begründet. Im „Fremdenverkehrsjahr 1966/67“ (Beginn 1. Oktober, Ende 30. September) wurden in den 58 Seebädern Schleswig-Holsteins über zwei Millionen Feriengäste und 15 Millionen Übernachtungen gezählt. Dabei lagen’ von elf Orten mit über 400 000 Übernachtungen sechs an der Ostsee, vier an der Nordsee und nur ein einziges, Bad Bramstedt, im holsteinischen Binnenland.

Über 30 Prozent dieser Gäste kamen vor oder nach der Hauptsaison, also nicht im Juli oder August. Zehn Jahre vorher waren es nur 16,7 Prozent. Der Fremdenverkehrsreferent der Kieler Regierung sieht hierin einen bemerkenswerten Erfolg der jahrelangen Bemühungen um die Verlängerung der Saison. Andere sagen: mehr und mehr Menschen im gehetzten Alltag beginnen zu begreifen, wie wichtig der zweite Urlaub ist, das Abschalten zwischendurch, das ohne große Vorbereitungen, Vorbestellung und lange Anreise gerade an der deutschen Ostseeküste möglich ist.

Wie sehr diese Küste der Gesundheit der Menschen dienen kann, wird seit einigen Jahren auch wissenschaftlich durch das Curschmann-Institut in Timmendorfer Strand untersucht. Aufgabe des Instituts: „Erforschung der Wirkung der physikalischen Therapie an der Ostsee auf den menschlichen Organismus.“

Zum neuen Jahr – und zur neuen Frühjahrssaison – hat Institutsleiter Professor Jungmann einen Bericht zum Thema „Frühjahrsmüdigkeit“ vorgelegt. Es gebe für dieses Phänomen eine Reihe von Indizien, die man nicht mit Apparaten messen kann; mancher meine freilich, sie sei nur eine Ausrede für Faulheit, schreibt Professor Jungmann. Ob das nun stimmt oder nicht. Immerhin steht fest, daß sich die Frühjahrsmüdigkeit trotz Obst und Vitaminen aus der Apotheke nicht vertreiben läßt. Am Vitaminmangel kann es also nicht liegen, eher schon an jener „merkwürdigen Erscheinung“ des menschlichen Jahresrhythmus’. Der Mensch ist „im Sommer anders als im Winter“. Sein Blutdruck ist niedriger, einige Hormone werden im Winter stärker produziert, bestimmte Krankheiten treten häufiger auf. Beispiel: Zu Rückfällen bei Magengeschwüren kommt es fast immer im Frühjahr oder im Herbst. Im Spätwinter oder im zeitigen Frühjahr sterben mehr Menschen als im Sommer und Herbst. Die Schrecksekunde ist im Frühjahr länger. Nach Untersuchungen des Tübinger Meteorologen Daubert reagiert der Mensch im März am schwerfälligsten, im August hingegen am schnellsten. Jedenfalls ist es sinnvoll, die leidige Frühjahrsmüdigkeit mit allen Mitteln zu bekämpfen: mit Aufenthalt an frischer Luft, Bewegung, Schwimmen und Abhärtung.

Und das bietet die Ostseeküste: Laufen, tief atmen, sich abhärten kann man überall zwischen Flensburger Förde und Lübecker Bucht. Schwimmen in der Halle kann man in Grömitz, Timmendorfer Strand und Travemünde. Kurhäuser gibt es in Glücksburg, Dahme und Kellenhusen.