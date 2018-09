Inhalt Seite 1 — Gegen den Lärm: Schnaps und Tabletten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin

Bergmanns Petunien in dem ein Meter langen Blumenkasten schlugen auf dem Balkon einen Salto, als die dreistrahlige Boeing 727 ihre Düsen dem Haus zukehrte. Frau Mutczall, wohnhaft in der Oderstraße Nr. 28, mußte eine Stunde nach einem Boeingstart mit einem Herzanfall von der Feuerwehr abgeholt werden.

Zum täglichen Selbstverständnis der Anwohner der Neuköllner Oder- und Leinestraße gehören hüpfende Gläser, knallende Glühbirnen, von den Decken fallender Mörtel, immer größer werdende Risse in den Wänden, zerspringende Fensterscheiben und jener zermürbend flache Schlaf, der auf einen aufgestörten Tiefschlaf folgt. „Wir sind erschöpft, nervös und überreizt“, sagen Herr und Frau Hasselfeldt, die glauben, daß ihre an der südlichen Start- und Landebahn des Flughafens Tempelhof gelegene Wohnung auf der Welt nicht ihresgleichen hat.

Dabei sind Hasselfeldts keine Neulinge was Flugplatzbetrieb betrifft. Sie zogen zur Berliner Blockadezeit – 1948/49 – in dieses Haus und kennen das minütliche Landen und Aufsteigen in seiner massiertesten Form. „Die Rosinenbomber“ wie sie sagen, habe man damals mit dankbaren Gefühlen und Willkommensgrüßen erwartet. Aber nicht die Erschütterungen sind es, die die betroffenen Anwohner zu Aufständigen machen. Schlimmer noch sind Lärm und der von Flugzeugtriebwerken aufgewirbelte Schmutz. „Wie mit der Pfeffermühle zugestreut“ fand Frau Hasselfeldt einmal ihr Schlafzimmer vor, das voller Blätter vom benachbarten Thomasfriedhof, Papier, Steinen und Sand war. Seit zwei Jahren, als die Amerikaner ihren Flugverkehr nach Berlin auf Düsenmaschinen umstellten, öffnet man in der Oder- und Leinestraße nach dem Flugplan die Fenster. Die Abgase beim Startschub oder Landungsstau bilden eine Dunstglocke, die man sogar bei geschlossenem Autofenster riecht. Eine in diesem Revier neue Zeitungsbotin, die in der Frühe das Haus Oderstraße 28 beliefern wollte, dachte an einen Selbstmord durch Vergasen, als sie das Treppenhaus betrat. Wer Gelegenheit hat, gegen neunzehn Uhr an Hasselfeldts oder Bergmanns Abendbrottisch zu sitzen, der kann den Flugbetrieb als wütende Gewalt erleben, bei der die Unterhaltung abbrechen muß. So laut mag es in Pompeji gewesen sein, als der Vesuv die Stadt verschluckte.

Die inkriminierende Liste mit all jenen Vorkommnissen, die den Berliner Senat zu schneller Abhilfe aktivieren sollte, ist fortzusetzen: „Wir stehen aufrecht in den Betten, wenn die Postmaschine nachts um vier aus Frankfurt zurückkommt.“ „Unser Kind kann erst nach den Stoßzeiten einschlafen, das heißt nie vor 22 Uhr.“ „Wir – brauchen keinen Wecker, wir haben ja Flugzeuge.“ Ein dreijähriges Mädchen wirft sich bei jeder startenden und landenden Boeing, auf den Fußboden und schreit: „Der Radaumacher kommt.“ Eine Hausfrau arbeitet dreimal in der Woche in einem anderen Stadtteil, obwohl sie es nicht müßte, nur, „um wenigstens an drei Tagen die Flieger nicht zu hören“. Schlaffördernde Mittel in diesem Berliner Wohnbereich: Schnaps und Tabletten.

Bald nach dem Einsatz der seit 1966 in Tempelhof verkehrenden Düsenmaschinen konstituierte sich in Berlin die „Gesellschaft für Lärmbekämpfung“. Aktivster Sprecher der lärmgeschädigten Anwohner am Tempelhofer Flugfeld ist der Vereinsmitbegründer Detlef Bramigk, 33 Jahre alt und Meßingenieur beim Sender Freies Berlin. Nach ihm müßten in Anbetracht der 200 Millionen Mark, die der Ausbau des Berliner Flughafens Tegel kosten wird – der, gemessen an der Tempelhofer Zentrallage, fast dörflich abgeschieden liegt – auch Mittel bereit stehen, um den Flugplatzgeschädigten Wohn- und Nachtruhe wieder zu garantieren. Mit einer Fragebogenaktion, die den Grad der Belästigung in Flughafennähe statistisch zu erfassen versucht, hat die „Gesellschaft für Lärmbekämpfung“ jetzt interessante Ergebnisse zu bieten: Vierzig Prozent der Betroffenen sind wegen körperlicher Beschwerden in ärztlicher Behandlung; vierundsechzig Prozent aller Befragten – bisher 200 Familien – nehmen Schlaf- oder Beruhigungsmittel. Die Bewohner der Oderstraße, die zum Teil nur fünfzig Meter von startenden und landenden Flugzeugen wohnen, sehen die einzige Möglichkeit, das Leben wieder erträglich zu finden, im Wohnungswechsel. Obwohl Detlef Bramigk weiß, daß unter den Beschwerdeführern viele sind, die jede ihrer Krankheiten auf den Flughafenbetrieb zurückführen, sieht er Magengeschwüre und übernervöse Kinder als genügend beweiskräftig an.

Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegen einen Piloten, ein angedrohtes Sit-in auf dem Dach des exponierten Hauses – die Bürgerinitiative sieht sich bisher wenig ernst genommen. Der Senat, der das Vorkaufsrecht auf die Häuser der Oderstraße 28/29 hatte, versäumte es, zuzugreifen. Die Vorschläge, die Häuser für andere Zwecke zu benutzen, reichten von der Ansiedlung tauber Mitbürger – so der Neuköllner Wirtschaftsstadtrat Bünner – bis zur Nutzung als Lagerräume für Senatsreserven.